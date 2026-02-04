Goal.com
Andrea Ajello

Genoa vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Genoa y Napoli, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Uno de los enfrentamientos de la vigésima cuarta jornada de la Serie A ve en el campo a Genoa y Napoli, partido programado para el sábado 7 de febrero en el Estadio Marassi.

El equipo de Antonio Conte ha podido descansar entre semana a diferencia de las anteriores y quiere intentar dar continuidad a la última victoria en liga contra la Fiorentina.

El Genoa, en cambio, perdió en el descuento contra la Lazio en el Estadio Olímpico e intentará resarcirse ante su afición. A continuación, todo sobre Genoa-Napoli, dónde ver el partido y las elecciones de los entrenadores. 

Cómo ver Genoa vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+, Golazo y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Genoa-Napoli: hora de inicio

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Luigi Ferraris.

  • México: 11:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Génova contra SSC Nápoles alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del Genoa

El Genoa ha retenido a Norton Cuffy, que por lo tanto estará regularmente presente en el campo por la banda derecha. De Rossi debería mantener las confirmaciones con respecto al partido contra la Lazio. En el medio les tocará a Malinovskyi y Ellertsson. En ataque, de nuevo la pareja Vitinha-Colombo.

Noticias del Napoli

Alguna buena noticia para el Napoli, que recupera a algunos jugadores de la enfermería; Rrahmani está listo para volver como titular en defensa, mientras que queda por evaluar si Milinkovic Savic, también de vuelta, ocupará de inmediato el lugar de Meret en la portería. En el centro del campo será el Nápoles habitual de las últimas semanas, con Gutiérrez y Spinazzola en las bandas. En la delantera se disputan un puesto Giovane y Elmas. 

LAS POSIBLES ALINEACIONES

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. Entr. De Rossi.

Nápoles (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Entr. Conte.

El Genoa sufrió una derrota por 3-2 en la última jornada contra la Lazio, pero en el partido anterior había logrado una gran victoria remontando contra el Bolonia, también por 3-2. Antes del tropiezo en el Olímpico, los rossoblù no perdían desde hacía cinco partidos consecutivos.

Para el Napoli, en cambio, sigue muy reciente la decepción de la eliminación en la Champions League; sin embargo, hubo reacción en la liga con la victoria ante la Fiorentina. Antes del partido contra los viola, el equipo de Conte solo había conseguido una victoria en los siete encuentros anteriores. 

Partidos entre los dos equipos

El Genoa ha logrado 36 victorias, con 43 empates y 49 triunfos en cambio del Napoli. Limitándonos solo a los partidos en Liguria,  24 victorias rossoblù, 21 empates y 18 derrotas. 

