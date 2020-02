Gallardo, ante un problema inédito en su River

Cuatro jugadores cuestionaron, de una manera u otra, los pocos minutos que sumaron. El Muñeco, ante el desafío de la administración del tiempo.

Si por algo se ha destacado el ciclo de Marcelo Gallardo en River , más allá de los obvios resultados, es por la capacidad camaleónica del equipo. De su mano, el Millonario se reinventó incontables veces, no solo por la salida de jugadores importantes, sino también por necesidades tácticas. Y si bien siempre contó con un plantel de jerarquía, pocas veces tuvo tantas variantes como en este inicio del 2020. Pero esa característica parece traer aparejado un problema que hasta ahora nunca tuvo: la necesidad de repartir eficientemente minutos a sus futbolistas.

Está claro que el manejo de los egos es una parte fundamental de ser entrenador de fútbol y más aún en un club como el de Núñez. Hasta ahora, la espalda del Muñeco se venía bancando todas las decisiones antipáticas que debía tomar, pero, por primera vez -al menos públicamente-, los que no juegan empiezan a mostrar cierto descontento : algunos directamente y otros indirectamente le dieron señales al técnico por intermedio de la prensa que necesitan estar más tiempo dentro de la cancha.

"Obviamente que alguna cara de enojo iba a tener porque uno quiere jugar siempre" , expresó Javier Pinola en rueda de prensa. Su caso no es el único y su voz, aunque algo más conciliadora, se suma a la de Juan Fernando Quintero , quien había dicho algo similar antes del partido ante : "Sin dudas quiero jugar más. Hice una buena pretemporada y cuando tuve la oportunidad, lo hice bien" . Ambos enseguida aclararon, igualmente, que lo más importante es el grupo y que siempre van a entrar a la cancha los que están mejor. Pero...

En esa misma línea se pararon otros de los dos referentes: Ignacio Scocco y Lucas Pratto. "Charlé con Marcelo y con Enzo. Quiero vivir este momento y seguir juntos por este objetivo. Todavía no tomamos una decisión", manifestó Nacho , cuyo contrato vence en junio y, ante la poca continuidad, podría regresar a . "Me gustaría terminar mi contrato y después ver si me quieren por más tiempo, pero también me gustaría volver un año o dos a Vélez. El club y la gente se lo merecen", advirtió el Oso. Si fueran titulares, ¿plantearían este posible escenario?

Hoy por hoy, Gallardo tiene un once firme, que lo llevó el año pasado a una nueva final de y que en este 2020 podría saldar la única deuda que le queda: ser campeón local. Sin embargo, la poca rotación, por lo menos en esta primera parte del semestre y sin la doble competencia, parece estar afectando a los que no ven tanta acción. Pero para jugar en este River, hay que estar al tope del rendimiento. Y al que no le guste...