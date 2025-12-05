Galatasaray vs Samsunspor, Superliga de Turquía: dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Como parte de la 15ª jornada de la Super Liga de Turquía, el líder Galatasaray recibe en casa a Samsunspor tras el Derbi. El equipo amarillo-rojo, que fue líder en su visita a Kadıköy y volvió como líder, quiere ganar este encuentro para consolidar su posición en la cima y prepararse con fuerza para el partido de la Liga de Campeones que jugará a mitad de semana.

Recientemente, Galatasaray se ha visto obligado a competir con una plantilla bastante reducida debido a lesiones y sanciones, y ya ha dejado cuatro puntos en los partidos jugados en casa esta temporada. El equipo de Okan Buruk, que empató en casa contra Beşiktaş y Trabzonspor, se ha preparado para el partido contra Samsunspor con el objetivo de asegurarse los tres puntos.

Por su parte, el técnico de Samsunspor, Thomas Reis, señaló que obtener puntos contra sus fuertes rivales sería muy valioso tanto para la confianza del equipo como para su moral. Samsunspor, que también ha mostrado un rendimiento muy exitoso en la Liga Conferencia, ha logrado ser uno de los equipos más consistentes en el fútbol turco desde su ascenso a la liga.

El partido de la jornada 15 de la Trendyol Süper Lig se jugará la noche del viernes 5 de diciembre de 2025 en el RAMS Park, que se transmitirá en Latinoamérica en ESPN 6 y Turquía en beIN Sports 1

GOAL proporciona toda la información que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluidos el canal de TV, la programación de la transmisión y más.

¿Cómo puedes ver en vivo el partido Galatasaray - Samsunspor? - Canales de TV y transmisiones en vivo

El enfrentamiento entre Galatasaray y Samsunspor se transmitirá en vivo en Latinoamérica en ESPN 6 y Disney Plus y Turquía a través de beIN SPORTS 1. Los aficionados al fútbol que deseen ver el partido de forma digital pueden seguir el enfrentamiento en vivo a través de beIN Connect o TOD. Ya que el partido solo será mostrado bajo los derechos de transmisión de beIN, es necesario verlo a través de plataformas legales.

¿Cómo ver desde cualquier lugar con VPN?

Los aficionados al fútbol que se encuentren en el extranjero y no tengan acceso a la transmisión de la Süper Lig en sus países pueden utilizar un servicio de VPN para ver el partido. Los servicios de VPN confiables como NordVPN permiten acceder a servicios de transmisión en diferentes países cifrando la conexión a internet. Si no sabes qué VPN es la opción más adecuada, puedes consultar la guía de VPN para transmisiones deportivas de GOAL.

Hora de inicio del partido Galatasaray vs Samsunspor

Noticias y alineaciones

Noticias del equipo Galatasaray

En Galatasaray, antes del enfrentamiento con Samsunspor, los ánimos son bastante altos. El equipo de Okan Buruk, que perdió tres puntos en el partido como visitante contra Fenerbahçe con un gol de John Duran en el minuto 90+5 y se conformó con un punto, disfruta de mantenerse en la cima. Con el regreso de Osimhen, el nivel del equipo en la línea de ataque ha aumentado, mientras que Yunus Akgün también ha comenzado a recuperar lentamente su forma tras su lesión.

El partido de Champions League que se jugará fuera de casa contra el Mónaco a mitad de semana sin duda afectará directamente el futuro europeo del equipo amarillo y rojo, y Okan Buruk puede realizar algunas rotaciones en el equipo en consecuencia.

Es probable que Mauro Icardi, quien entró en los últimos minutos del partido como visitante contra Fenerbahçe, sea titular contra Samsunspor para que Osimhen pueda descansar antes del encuentro contra el Mónaco.

Noticias del equipo Samsunspor

El equipo rojo y blanco, bajo la dirección del entrenador Thomas Reis, realizó un entrenamiento de 1 hora y 20 minutos en las instalaciones Nuri Asan. Los jugadores comenzaron el entrenamiento con ejercicios de calentamiento y movimientos dinámicos, completando el día con tiros y organizaciones de centros laterales. Tanguy Coulibaly, quien se recuperó de su lesión más rápido de lo esperado, ha acelerado sus entrenamientos de fuerza y condición física antes del partido contra Galatasaray; el equipo sigue trabajando para que la estrella pueda jugar, aunque no sea en el once titular, en el enfrentamiento del viernes por la noche contra Galatasaray.