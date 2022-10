Las frases más destacadas de Messi en la entrevista "En Primera Persona" de Star+

En una charla con el periodista Sebastián Vignolo, Leo se refirió a su presente en PSG, a la Selección argentina y al Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi brindó una entrevista al ciclo "En primera persona" de la señal de streaming Star +, en la que habló de todo. En charla con el periodista Sebastián Vignolo, Leo repasó distintos temas de su actualidad en PSG, de la Selección argentina y del venidero Mundial de Qatar 2022, que reconoció que "seguramente será el último" de su carrera.

A continuación, GOAL repasa las frases más destacadas de la entrevista de Messi para el ciclo "En primera persona"

Su presente en PSG y el cambio respecto a la temporada pasada

"La verdad que me siento bien físicamente. Pude hacer una pretemporada muy buena este año, algo que no pude el año anterior cuando, por cómo se dio todo (NdeR: su conflictiva salida de Barcelona) empecé a entrenar tarde, empecé a jugar sin ritmo... Después fui a la Selección, cuando volví tuve una lesión en el medio y nunca terminé de arrancar. El trabajo de este verano fue fundamental para empezar de otra manera y yo también llegué con otra cabeza, otra mentalidad y mucha ilusión".

Los candidatos en el Mundial de Qatar 2022

"La Selección argentina es candidata siempre por su historia y por lo que significa, pero no somos los máximos favoritos. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros. De todos modos, no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba. El Mundial pasado nosotros creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces... Y no".

Cómo llega Argentina al Mundial

"Tenemos un grupo muy armado y muy fuerte, le veo muchas cosas parecidas a 2014, pero después puede pasar de todo. Hay ansiedad y nervios, no vemos la hora de que llegue. Es importantísimo ganar el primer partido y no va a ser fácil. Muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido y, quieras o no, esa ansiedad no sabés cómo la va a manejar cada uno. Va a estar lleno de argentinos y eso hace que juegues más acelerado".

Su futuro después del retiro

"No tengo claro al cien por ciento lo que voy a hacer cuando deje de jugar. Me gustan la dirección deportiva, el armado de grupos y ayudar al técnico. No voy a ser entrenador... Aunque Zidane dijo eso y después fue técnico y ganó la Champions League".