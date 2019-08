Francisco Palencia sería opción para Cruz Azul si sale Pedro Caixinha

El Gatillero es bien visto por la dirigencia Celeste si el técnico portugués no logra levantar el rumbo.

La presión que sostiene Caixinha al dirigir a no es menor, y a dos partidos de haber arrancado el torneo, la Máquina no ha cumplido con sus expectativas iniciales, comenzando a especularse sobre qué sucederá en la dirección técnica si no mejoran los resultados.

Voces en la afición ya piden un relevo, y según información del Diario Récord, la directiva Celeste ya tiene un plan "B": Se trata de Francisco Palencia, referente del equipo a inicios de siglo y que ya dirigió previamente a Pumas y .

Aunque el cambio no parece que vaya a presentarse a muy corto plazo, el aprecio al Gatillero por parte de Billy Álvarez sería uno de los factores cruciales para tomar la decisión, pues el mandamás le prometió que le dará una oportunidad dentro del club con el que más se identificó.

⭐ DIEZ genios, UN ganador. ¿Quién será #TheBest? pic.twitter.com/Eu15yUKsfp

— Goal en español (@Goal_en_espanol) July 31, 2019

Actualmente, el exdelantero de la Selección mexicana continúa su formación en Europa, luego de desistir a comenzar la campaña con Lobos BUAP por falta de jugadores. Al final, la franquicia fue vendida y desapareció.