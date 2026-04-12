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Foto: Yamal promete al Atlético una epopeya al estilo de la NBA

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Liga de Campeones
L. Yamal
España

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, confía en eliminar al Atlético en cuartos de la Champions.

Tras el 0-2 en la ida, publicó en Instagram: «Esto aún no ha terminado».

A 48 horas del duelo de vuelta en el Metropolitano de Riad, y tras su gran actuación en el derbi catalán, el joven sigue alimentando la esperanza.

Esta vez publicó una foto de LeBron James celebrando el título de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016.

Según Mundo Deportivo, la foto no es casual: recuerda la fe en la remontada del martes.

Liga de Campeones
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

La foto recuerda la remontada de los Cavaliers, que en 2016 perdían 1-3 contra los Warriors y aún así conquistaron el título.

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