Formación de Flamengo vs. Internacional, por el Brasileirao 2022: once, convocados y suplentes

El Rubro-Negro buscará frenar al Colorado en el Maracaná en su objetivo de meterse en zona de clasificación de la Copa Libertadores.

Este miércoles Flamengo recibe a Internacional, en duelo correspondiente a la trigésima fecha del Brasileirao 2022.

El equipo que conduce Dorival Júnior viene de cortar una racha de cuatro partidos en fila sin sumar de a tres luego de derrotar por 4-1 a RB Bragantino con una tremenda exhibición de Pedro, quien se matriculó con tres tantos, a los 66′, 70 y 72′, dejando a su escuadra en la quinta plaza producto de 48 enteros. La otra diana corrió por cuenta de Gabigol.

En aquel cotejo Arturo Vidal partió desde el arranque, siendo protagonista en el control del juego de la zona media de la cancha. Eso sí, cometió una falta dentro del área que le permitió a Helinho marcar desde el punto penal.

De este modo, el ex Inter de Milán totaliza 10 encuentros en la competencia doméstica de los cuales en cinco fue titular. Erick Pulgar, en tanto, no fue citado puesto que regresó al CT Ninho do Urubu con un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en la derrota de la Selección chilena ante Marruecos. A la fecha, el ex Universidad Católica suma 130 minutos con la camiseta del Mengão (vio acción ante Vélez, Ceará y Botafogo).

Desde la otra vereda, el Colorado llega a este choque tras vencer al Santos por 1-0 y mantuvo su invicto de ocho juegos sin caer que los estacionó en la segunda plaza con 53 unidades, a siete del líder Palmeiras.

Cabe recordar que el más reciente antecedente entre ambos clubes se produjo el pasado 11 de junio, con éxito de los de Mano Menezes en Beira-Rio por 3-1 gracias a las conquistas de Wanderson y Pedro Henrique. El descuento fue obra de Andreas Pereira. De hecho, la última vez que el Rubro-Negro se impuso a su rival de turno en el Maracaná se produjo en febrero de 2021.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Flamengo - Internacional FECHA Miércoles, 5 de octubre ESTADIO Maracaná HORARIO 21:30

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luis; Éverton Ribeiro, Thiago Maia, João Gomes, Giorgian De Arrascaeta; Pedro y Gabigol. DT: Dorival Júnior.

Internacional: Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo, Renê; Gabriel, Johnny; Pedro Henrique, Mauricio, Carlos De Pena; Alexandre Alemão. DT: Mano Menezes.

Banca y convocados: A confirmar.

CÓMO VER EL FLAMENGO-INTER

El duelo por la trigésima fecha será transmitido en vivo a través de Star+. También se podrá ver por Fanatiz, plataforma de streaming que permite acceder a un catálogo amplio de canales deportivos y a la que se tiene acceso en cualquiera de las pantallas o dispositivos móviles a través de una suscripción mensual (con una prueba gratis de 7 días), y por Brasileirão Play que dispone de perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube en inglés y español para que las audiencias internacionales fuera de Brasil sigan de cerca todo lo que acontece en el torneo.