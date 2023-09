Formación de Boca vs Almagro, por la Copa Argentina 2023: convocados, posible once y suplentes

Aunque la Copa Libertadores es la gran prioridad del Xeneize, no quiere descuidar el certamen nacional y buscará avanzar a cuartos de final.

No hay nadie en Boca, ya sea hinchas, plantel, cuerpo técnico o dirigencia, que no ponga como la gran prioridad del equipo la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Sin embargo, todos miran de reojo la posibilidad de seguir avanzando en la Copa Argentina, competencia que quiere ganar por cuarta vez desde que volvió a disputarse.

En la última llave que debe disputarse de los octavos de final, el Xeneize se enfrenta con Almagro, que se encuentra en la parte baja de la Zona A de la Primera Nacional, con cierto riesgo de perder la categoría. El encuentro se llevará a cabo el domingo 10 de septiembre desde las 17.30 en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna, de La Rioja.

LOS CONVOCADOS DE BOCA

Después de la inesperada caída ante Tigre, Jorge Almirón decidió que el plantel tenga dos días de descanso, atento a la seguidillla de partidos que se viene, ya que disputará seis encuentros en menos de 30 días, entre ellos la serie ante Palmeiras y un Superclásico. Además, entre fecha FIFA y lesionados tiene siete bajas que deberá suplir, siendo las más importantes las de Luis Advíncula y la de Cristian Medina.

El artículo sigue a continuación

El que tiene grandes chances de volver a ser citado es Valentín Barco, quien tiene prácticamente completa la recuperación de su lesión muscular y podría empezar a sumar minutos de fútbol.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Después de dos partidos en el torneo local con equipo alternativo o al menos un mix que no resultaron nada bien, Almirón tiene claro que no puede fallar en un partido de eliminación directa y, con lo que tiene disponible, se espera el mejor once posible.

Las principales dudas pasan por el mediocampo, ya que sin Advíncula ni Medina y Barco en duda, podría aparecer Lucas Blondel por derecha y entre Campuzano, Pol Fernández y Equi Fernández uno quedará afuera. Y la otra incógnita es quién acompañará a Edinson Cavani después del mal funcionamiento de la dupla con Benedetto, que le abre la chance a la vuelta de Merentiel o que Exequiel Zeballos sea segunda punta.