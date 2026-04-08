Hans Flick, entrenador del Barcelona, realizó dos cambios en la lista del equipo para enfrentarse al Atlético de Madrid la noche de este miércoles, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en comparación con la convocatoria que se midió al mismo rival en la liga española.

El Barcelona afronta el partido ante el Atlético en el “Spotify Camp Nou” con la moral alta, después de derrotar al conjunto madrileño en su propio estadio por 2-1 el pasado sábado en LaLiga.

La lista incluyó la presencia de Diego Kochen en lugar de Iñaki Peña como tercer portero, además de la convocatoria del defensa Álvaro Cortés, según el diario “Mundo Deportivo”.

En cambio, estarán ausentes del equipo Frenkie de Jong, Raphinha, Bernal y Christensen, ausencias ya conocidas de antemano.

A pesar de las bajas, Flick dispone de buenas opciones, especialmente tras el regreso de Jules Koundé y Alejandro Balde en el último partido.

Parece que el francés tiene asegurado su puesto en el lateral derecho, mientras que Cancelo y Balde compiten por ocupar el carril izquierdo.

El portugués llega tras una actuación destacada ante el Atlético en la liga, mientras que Balde goza de la confianza del técnico alemán de forma constante.

Ronald Araújo también ha recuperado plenamente su forma, aunque se retiró en el partido anterior por fatiga muscular; sin embargo, su regreso al once inicial parece difícil dada la disponibilidad de Koundé y la estabilidad de la pareja de centrales formada por Cubarsí y Gerard Martín.

En el centro del campo, se espera el duelo más intenso, ya que Flick podría apostar por Eric García junto a Pedri y Fermín para enfrentarse al potente doble pivote del Atlético, liderado por Koke y, en especial, Marcos Llorente, que se perdió el partido de liga por sanción.

En ataque, se espera que Robert Lewandowski lidere la delantera en las grandes noches, con el apoyo de Lamine Yamal y Rashford, quien suplió la ausencia de Raphinha en el campo del Atlético y logró marcar un gol.

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La delegación del equipo catalán llegó al hotel "Torre Meliá Gran Meliá" después de la una de la tarde, procedente de la ciudad deportiva, en preparación para enfrentar al Atlético de Madrid.

Se espera que el equipo se dirija al estadio "Spotify Camp Nou" aproximadamente dos horas antes del inicio del partido esta noche.

Cabe recordar que el Barça tendrá que medirse al Atlético por tercera vez este mes el próximo martes en el estadio "Metropolitano", en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo continental.