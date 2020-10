​Flores, Pizzuto y los que querrán imitar a Alejandro Gómez en la Selección mexicana

Hay una serie de talentos emergentes que buscan mantener la regularidad de su juego para llamar la atención del Tata Martino.

Nunca una Fecha FIFA fue tan oportuna para la Selección mexicana. Luego de casi todo el año sin actividad por la pandemia de coronavirus, que aun no ha sido superada, el Tata Martino finalmente pudo presenciar directamente a los elementos con los que espera contar en el ciclo hacia el Mundial 2022.

Pero no tanto con los Raúl Jiménez, Tecatito Corona, Héctor Herrera o Néstor Araujo. Ellos tienen regularidad con sus respectivos clubes de Europa y Martino sabe lo que puede esperar de cada uno. Una de las cosas más beneficiosas fue poder trabajar con Alejandro Gómez, quien hace poco llegó al Boavista.

El canterano de dio el salto al Viejo Continente con la ilusión de continuar con su crecimiento. Se trata de un central que aunque apenas tiene 18 años, cuenta con cualidades muy interesantes que le podrían llenar el ojo al Tata, que desde hace tiempo tiene serios problemas en la última línea del Tricolor.

Aunque no tuvo minutos en la Fecha FIFA, Gómez pudo entrenar con el combinado nacional e incluso podría ser convocado para los próximos partidos internacionales. Esa es precisamente la ilusión que tienen otros talentos emergentes, que no tienen la oportunidad de mostrarse al no tener regularidad en Europa.

En Goal te presentamos a los mexicanos que esperan

MARCELO FLORES

Es una de las promesas más interesantes de las fuerzas básicas del . Ahora mismo milita en el equipo Sub 18 de los Gunners, con el que es indiscutible en el once inicial y ha sido figura en casi todas sus presentaciones en lo que va de temporada. Se desempeña en todo el frente de ataque, tiene buen remate, velocidad y una técnica envidiable.

Si mantiene su buen nivel con el cuadro londinense, el llamado del Tata Martino es cuestión de tiempo.

EUGENIO PIZZUTO

Tuvo una inolvidable actuación en el subcampeonato de la Selección mexicana en el Mundial Sub 17. Ese nivel no solo le permitió debutar con en la , sino también para dar el salto a Europa para formar parte del Lille, especialista en la formación de talentos.

Todavía no ha logrado debutar en y no fue inscrito en la Europa League. El volante necesita encontrar la regularidad necesaria para al menos estar en el radar del Tri.

PAOLO MEDINA

El lateral derecho, luego de abandonar las fuerzas básicas del y casi no tener oportunidades en la Liga MX, parece haber encontrado el lugar ideal para continuar con su crecimiento. Ahora mismo milita en el Panaitolikos de Grecia, con el que ha disputado tres de los cuatro partidos que van de temporada.

Aunque sigue lejos de convertirse en un indiscutible, Medina está teniendo continuidad y en cualquier momento podría correr con la misma suerte de Alejandro Gómez en la Selección.

EFRAÍN ÁLVAREZ

Es una de las grandes promesas de la e incluso se ganó los elogios de Zlatan Ibrahimovic, con quien tuvo la oportunidad de jugar en el Galaxy. Si bien su equipo no pasa por un buen momento, el talento de Álvarez nunca ha estado en discusión y por eso ha sido de los más regulares en el cuadro californiano.

Ya el Tata Martino dejó ver sus intenciones de convocarlo a la Selección mexicana y verlo de cerca, con la ilusión de convencerlo de jugar con el Tricolor y no con .

JULIÁN ARAUJO

Es otra de las joyas del Galaxy. Llama poderosamente la atención su capacidad para desempeñar distintos roles en el campo de juego: puede jugar como lateral derecho, interior e incluso de extremo en caso que se necesite. Esto le ha permitido tener cierta continuidad en el equipo estadounidense.

Aunque ha participado hasta el momento con categorías inferiores del cuadro de las Barras y las Estrellas, Martino lo quiere en la Selección mexicana y la nueva modificiación en la reglamentación de FIFA avalaría el cambio, en caso que el jugador decida representar a a nivel internacional.