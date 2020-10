Lille no inscribió a Pizzuto para la Europa League

El mediocampista mexicano no aparece entre los 22 jugadores inscritos por su equipo.

Eugenio Pizzuto vivió una semana llena de contrastes en el inicio de su aventura europea con el . Desde el pasado 13 de octubre ya entrena con el primer equipo , presumiéndose que se ha recuperado de la grave lesión que sufrió con el .

Sin embargo, no todo es positivo para el mediocampista de 18 años, que ha recibido una mala noticia. Su club decidió no registrarlo en la lista de 22 jugadores para disputar la , con lo cual no podrá tener minutos al menos en la primera fase de la competición.

Con esto, la posibilidad de participación para el oriundo de San Luis Potosí se reducen a la , donde se han disputado siete partidos y hasta el momento no ha salido ni a la banca por la lesión mencionada.

Si el Lille avanza a la siguiente fase de la competición y Pizzuto comienza a tener participación , podría ser inscrito para las instancias definitvas del torneo, que comenzarán a disputarse en febrero de 2021.