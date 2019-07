De la firma de Ronaldo a desarrollar a Depay: Así se vive en la academia del PSV desde dentro

Ya sea por su magnífico ojo para contratar extranjeros o el exhaustivo trabajo en fuerzas básicas, los Granjeros marcan pauta de cómo se debe trabajar

Los mejores futbolistas como Ronaldo y Romario solían jugar en el . No hace mucho tiempo, el club llegó a las semifinales de la con jugadores como Heurelho Gomes, Ji-Sung Park y Jefferson Farfán, pero últimamente los precios de las transferencias están por las nubes, cada vez es más difícil mantenerse al día para un club holandés con pocos recursos.

Es por eso que los Granjeros decidieron comenzar a enfocarse en sus categorías inferiores, y con mucho éxito, porque vendieron a Memphis Depay por una cifra récord al . Otros jugadores como Jeroen Zoet y Steven Bergwijn están actualmente en el primer equipo de manera regular. Entonces la pregunta es: ¿Qué se puede esperar del PSV y su academia juvenil en los próximos años?

La plantilla del curso anterior está perfectamente complementada, pues además de los chicos de casa, la dirección deportiva puso el ojo en interesantes prospectos extranjeros como el uruguayo Gastón Pereiro, el español Angeliño o el mexicano Hirving Lozano, revelación durante los últimos dos cursos y que podría salir este mismo verano por una cantidad exorbitante de dinero.

Un joven delantero de Río de Janeiro fue incluido en el equipo de para el Mundial EEUU 1994. No jugó ningún compromiso, pero todo fue parte de su desarrollo, estando rodeado de futbolistas más experimentados y aprendiendo a destacar jugando bajo presión.

El joven talento llamado Ronaldo Nazario decidió mudarse a , dejando al Cruzeiro para irse a jugar con el PSV en la , en un traspaso que se cerró por 5 millones de euros. Un factor importante en su decisión fue su compañero de equipo Romario, quien dejó Eindhoven para irse a un año antes, después de militar cinco temporadas con los Granjeros.



En este periodo el PSV trajo estrellas de otros clubes para competir por el campeonato de la Eredivisie, pero , que ganó el título y la Champions League en 1995, logró estos objetivos con figuras que salieron de su propia academia. Una filosofía con la que hoy se identifica el técnico del PSV, Mark van Bommel.



"Quiero jóvenes tanto como sea posible. Pero no puedes decir que ahora tenemos que tener el 50% de nuestro equipo que sea holandés o de nuestra propia academia. Eso sería perfecto si tuvieras el equipo completo, pero eso tampoco es posible, porque necesitas jugadores de todas las categorías y de diferentes estilos de juego", dijo Van Bommel para el equipo de Goal Holanda.

En el verano de 1994 cuando llegó Ronaldo, Ernest Faber regresó al PSV después de estar a préstamo en el Groningen. Hizo su debut con el primer equipo del PSV en 1990 y estuvo en el club hasta su retiro en 2004. Ahora, es el director de la academia juvenil del club, siguiendo de cerca el desarrollo de las jóvenes promesas.

"En el pasado, el PSV era famoso por la compra de grandes jugadores. Si ves lo que pagan los grandes clubes por los jugadores que jugaban en Holanda, esas cantidades son muy altas para nuestro club, pero nuestro sello único es cómo desarrollamos a los jóvenes talentos en este país".

Steven Bergwijn es una de las grandes joyas de la cantera holandesa, apuntado para ser la próxima exportación del club. En la temporada 2018-19, marcó 14 goles en 33 partidos de la Eredivisie y llamó la atención de algunos de los clubes más importantes del planeta como Tottenham y .

"Todavía tengo 21 años y no estoy desesperado por irme del PSV. Tendría que ser un buen club que tenga un plan muy claro para mí. Si eso no pasa, me quedaré feliz en el PSV", aseveró.

El mexicoamericano Richie Ledezma llegó hace seis meses del futbol de . Aún con la posibilidad de defender al Tricolor o las Barras y las Estrellas, ha tenido un rápido ascenso, respaldado por un complicado periodo de adaptación.

"En el PSV me consiguieron una casa, tengo una casa. Ellos me ayudan con mi nutrición, mi comida, cómo yo como, porque supongo que era un poco gordito cuando llegué aquí. ¡No más McDonalds! Por supuesto".

"Elegí al PSV porque es un buen club y juegan muy bien al fútbol, obviamente, una de las razones por las que viene aquí. Ves muchos jugadores, ahora especialmente de , muchos futbolistas están interesados en venir y jugar en nuestra academia porque ellos ven la calidad del personal y la calidad de las instalaciones".

Permanente protagonista de categorías inferiores, el PSV comienza a ser una institución modelo sobre el trabajo juvenil y la compra de promesas que salen por la puerta grande al finalizar su crecimiento deportivo. Más temprano que tarde el ambicioso proyecto rendirá frutos a nivel internacional.