Fiorentina vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fiorentina y Milan se enfrentarán en la tarde del domingo de la Serie A, en uno de los partidos más fascinantes e interesantes de la jornada.

En el Franchi hay puntos importantes en juego de ambos lados.

El Milan busca una victoria que le permita alcanzar al Inter, ocupado en el duelo contra el Napoli, en la cima de la clasificación de la Serie A.

La Fiorentina, por otro lado, está atrapada en la parte baja de la tabla: los viola son penúltimos a 3 puntos de distancia de la zona de salvación.

Arbitra Davide Massa de Imperia, en el VAR Maresca y Chiffi.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo por TV y streaming.

Cómo ver Fiorentina vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 3, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Fiorentina-AC Milán: hora de inicio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

El partido se disputa este domingo 11 de enero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre la Fiorentina

En la Fiorentina debería volver desde el inicio Moise Kean: el delantero reemplazará a Piccoli, titular en los últimos dos partidos contra Lazio y Cremonese. Posible la participación de Solomon, mientras que Gudmundsson y Parisi están confirmados en la mediapunta.

Noticias sobre el AC Milán

Allegri no contará con Tomori, sancionado después del partido contra el Génova. En su lugar en defensa estará De Winter, quien completará el paquete junto a Gabbia y Pavlovic. En el ataque estarán nuevamente Pulisic y Leao, mientras que Loftus-Cheek tomará la titularidad en lugar de Fofana.

Forma

La Fiorentina está, poco a poco, escalando en la clasificación: 7 puntos en las últimas 4 jornadas para los viola de Paolo Vanoli, invictos en los últimos 2. El Milan, en cambio, ha iniciado el 2026 con una victoria contra el Cagliari y un empate con el Génova.

Partidos entre los dos equipos

Milan victorioso por 2-1 en el partido de ida. El balance reciente en el Franchi a favor de los viola: 3 victorias en los últimos 4 jugados en Toscana, el empate falta desde febrero de 2020.

Clasificación

Desafío en los extremos de la clasificación: Milan segundo con 39 puntos, -3 del líder Inter. La Fiorentina, en cambio, es penúltima con 13 puntos, con tres de distancia del Génova que de momento es la meta si quieren abandonar la zona de descenso.