¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión & encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 Parken

El partido entre el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis hoy en directo: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis?

El FC Copenhague llega a este partido con un balance de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el club ganó 2-0 a domicilio al Sönderjyske. Antes había empatado 2-2 contra el Estrella Roja de Belgrado en la Conference League y 1-1 frente al Aarhus GF en la Superliga. En total, el Copenhague marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Saburtalo Tiflis presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó sin goles ante el Dinamo Tiflis. En la Conference League, el club empató 1-1 contra el Mjällby, pero perdió 0-2 frente al VV St. Truiden. El Saburtalo marcó un total de seis goles y encajó cinco en ese periodo de cinco encuentros.

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: alineaciones

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: estado de forma

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: balance de enfrentamientos directos

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: clasificaciones