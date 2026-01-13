FC Barcelona femenino vs. Atlético de Madrid femenino, La Liga F: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona femenino recibe a Atlético de Madrid femenino este miércoles 14 de enero a las 19:00 horas en el estadio Johan Cruyff, en partido adelantado de la jornada 17 de la temporada 2025-2026 de La Liga F.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona femenino vs. Atlético de Madrid femenino de La Liga F 2025-26

Las Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 12-1 a Madrid CFF en la fecha 15, con un poker de Ewa Pajor, junto a un doblete de Sydney Schertenleib y los goles de Carla Julia, Alexia Putellas, Esmee Brugts, Ainoa Gómez y Claudia Pina. El equipo dirigido por Pere Romeu es líder en la clasificación con 42 puntos.

Por su parte, las Colchoneras empataron por 5-5 frente a la Real Sociedad en su más reciente partido de liga, con un doblete de Synne Jensen, además de las anotaciones de Luany Vitória da Silva Rosa, Júlia Bartel y Amaiur Sarriegi. El cuadro a cargo de Víctor Martín es cuarto en la tabla con 27 unidades.

Cómo ver FC Barcelona femenino vs Atlético de Madrid femenino, LaLiga F 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos a través de DAZN.

Hora de inicio del partido FC Barcelona femenino vs Atlético de Madrid femenino

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Johan Cruyff.

México: 12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos

Noticias del FC Barcelona femenino

Ewa Pajor fue nombrada como la mejor jugadora del mes de diciembre de LaLiga F, gracias a sus dos goles en el mismo número de partidos disputados. La polaca acumula 21 anotaciones en 21 juegos oficiales hasta el momento en la temporada actual, después de una campaña de 44 tantos en el 2024-25.

En una semana se medirán al Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España, trofeo, que al igual que en cualquier otra competición, es una obligación para un club que arrasa a sus rivales año tras año en el escenario nacional.

Noticias del Atlético de Madrid femenino

Las Colchoneras buscan llegar de la mejor forma posible a las semifinales de la Supercopa de España, donde se enfrentarán al Real Madrid. Actualmente, el Atleti acumula siete partidos en fila sin ganar.

