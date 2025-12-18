El favorito de todos: la increíble historia de N’Golo Kanté y su casi imposible camino al profesionalismo

N'Golo Kanté es quizás uno de los jugadores de fútbol más queridos de todos los tiempos. Para casi todos, el exjugador introvertido del Chelsea era simplemente demasiado pequeño para brillar al más alto nivel. Pero él demostró que estaban equivocados.

Kanté sale del campo con una satisfacción silenciosa. Como siempre, ha corrido de un lado a otro durante noventa minutos, y como suele ocurrir, no fue el centro de las conversaciones inmediatamente después del partido. Eden Hazard se llevaba todos los titulares: el belga anotó un hat-trick contra el Cardiff City y llevó al Chelsea a la cima de la Premier League, al menos por un tiempo.

Al día siguiente, sin embargo, todos los periódicos deportivos de Inglaterra hablaban de Kanté. ¿Qué había hecho esta vez? No se trataba de una pelea ni de ningún escándalo.

La historia estaba en su comportamiento fuera del campo. Tras el partido, Kanté se alejó de Stamford Bridge y se dirigió rápidamente a la estación de tren de St. Pancras, en Londres, con la esperanza de alcanzar el Eurostar hacia París para visitar a su familia. Lo perdió por poco, pero eso no borró la sonrisa de su rostro. Nada lo hacía. En lugar de frustrarse, el mediocampista del Chelsea decidió pasar la tarde de otra manera: visitó una mezquita cercana, mostrando una vez más su humildad y sencillez.

En Kings Cross, el futbolista religioso recibe una invitación inesperada. Un aficionado del Arsenal, Badlur Rahman Jalil, lo invita a su casa. Donde una estrella promedio de la Premier League podría rechazar sin dudarlo, Kanté acepta con humildad y alegría. “Rezamos juntos en la mezquita”, contó Jalil a la BBC sobre su encuentro con el francés.

“En el islam es costumbre invitar a la gente a cenar, así que simplemente le pregunté. Estaba solo y ya iba a casa, así que vino con nosotros. Comimos curry de pollo, porque estaba en una dieta rica en proteínas. Después, nos ganó a todos en el FIFA y vimos Match of the Day. Fue una velada muy agradable”.

“No puedo creer lo humilde que es”, comentó más tarde un amigo de Jalil en X, mientras probaba un poco del curry. “Es mucho más que un gran futbolista. Para mí, es un modelo a seguir como musulmán y un ejemplo de buena persona”. Y la historia del curry no es la excepción, sino la regla.

Kanté una vez viajó tres horas para visitar a un aficionado del Chelsea recién operado de un bypass cardíaco triple. Un año después, volvió a verlo en la boda de su hija. No conduce un Ferrari llamativo; prefiere un discreto Mini Cooper. Una anécdota del exdefensor brasileño Felipe Saad ilustra perfectamente su carácter.

Saad y Kanté coincidieron en el SM Caen, y el brasileño notó de inmediato la naturaleza introvertida de su compañero. “Es la persona más amable que conozco”, contó a la revista UOL Esporte. “Ya no ves gente así en el fútbol. Todos en el vestuario lo adoran. Es exactamente como lo ves en televisión: siempre con esa sonrisa tímida y casi nunca dice nada”.

“Lo tomé bajo mi ala desde el principio”, recuerda Saad. “Una vez lo invité a mi fiesta de cumpleaños, una reunión pequeña en un restaurante inglés con dos o tres jugadores más. De repente, entra con una caja de chocolates, muy avergonzado. Se disculpó por el regalo y dijo que no sabía qué dar porque nunca antes había sido invitado a una fiesta de cumpleaños”.

Cuando Kanté ganó el premio PFA al Jugador del Año en 2017, su discurso se difundió por todo el mundo. “Gracias a todos, gracias por los aplausos”, dijo el joven de 26 años con su sonrisa encantadora. El temblor en su voz, los ‘eh’ y los nervios evidentes en su frente sudorosa: un momento adorable.

“Es un gran honor. Es muy especial estar aquí, porque hace unos años todavía jugaba en las divisiones inferiores en Francia. Hace cinco años, ni siquiera era futbolista profesional…” Esa humildad y cercanía son lo que hacen que la historia de Kanté sea tan notable. ¿Cómo es posible que este simpático y humilde guerrero del mediocampo haya pasado desapercibido durante tanto tiempo?

Para entender cómo N’Golo Kanté llegó a convertirse en uno de los jugadores más queridos del mundo, primero debemos regresar a un suburbio al oeste de París: Rueil-Malmaison. Hijo de padres malienses que se mudaron a la capital francesa en 1980, Kanté creció allí. “Desde joven desarrollé un amor por el fútbol”, recuerda en 2023 durante una entrevista con el canal de YouTube de la Premier League.

De niño firmó con el JS Suresnes, que en aquel entonces jugaba en la novena división del fútbol francés. “Ahí aprendí sobre la vida en el fútbol y a acostumbrarme al trabajo duro. Los entrenadores a menudo me ponían en equipos con chicos mayores, más altos y fuertes físicamente. Compensaba la diferencia con esfuerzo y tenacidad”, explica Kanté.

Pierre Ville, uno de sus entrenadores en Suresnes, recuerda al pequeño jugador: “Mi primer recuerdo es de un niño que ni siquiera podía alcanzar la parte superior de la mesa. No medía ni 1,20 metros, pero llegó con una gran sonrisa y solo quería jugar al fútbol. Siempre tenía esa pequeña sonrisa en su cara”.

Detrás de esa sonrisa, sin embargo, había dolor. Kanté, uno de nueve hermanos, perdió a su padre a los once años y ayudaba a su madre recogiendo basura para ganar algo de dinero extra. El fútbol se convirtió en su escape; sus piernas y pulmones, en sus armas.

Pero incluso acercándose a su vigésimo primer cumpleaños, ningún club profesional lo había fichado. El París Saint-Germain, a solo unos kilómetros, nunca hizo contacto. Ni Rennes, Lorient, Sochaux, ni siquiera la prestigiosa academia de Clairefontaine lo habían notado. ¿La razón? “Era demasiado pequeño, no lo suficientemente espectacular”, explicó Ville a la BBC. “No jugaba para sí mismo, sino para el equipo”.

Solo un equipo vio su potencial: el Boulogne. Kanté tuvo que comenzar en el equipo B, que jugaba en la quinta división, y aún dudaba de poder hacer carrera en el fútbol. “Mientras jugaba en Boulogne, seguía estudiando porque no estaba seguro de lograrlo como profesional”, contó a *Sky Sports. “A los 18 obtuve mi bachillerato y luego estudié contabilidad durante dos años más”.

Todo cambió cuando Georges Tournay reemplazó a Michel Estevan, despedido antes de Navidad. Tournay revisó a los jóvenes del club y descubrió a alguien que todos los demás habían pasado por alto: Kanté. “Desde el primer momento llamó mi atención. Su movimiento sin balón, técnica, posicionamiento y resistencia eran excepcionales. Me preguntaba cómo podía estar en el equipo B, así que le ofrecí un contrato profesional de inmediato”, relató Tournay a Le Figaro.

Kanté se consolidó finalmente en el primer equipo de Boulogne, que jugaba en la Ligue 2. Todo comenzó a encajar: debutó profesionalmente contra el AS Mónaco a los 21 años, y aunque Boulogne descendió, ‘NG’ dejó su huella y se hizo notar definitivamente en la tercera división la temporada siguiente.

Kanté también es querido por sus compañeros en el SM Caen

Kanté se convirtió en pieza clave del once inicial y ayudó al SM Caen a ascender desde la segunda división hasta la Ligue 1. No se perdió ni un solo partido y, aunque por primera vez se presentó en la máxima categoría francesa, más que él descubrir la Ligue 1, fue la Ligue 1 la que lo descubrió a él.

Al final de la temporada, Kanté lideró Europa en recuperaciones de balón. Su rendimiento no pasó desapercibido en Inglaterra, donde Steve Walsh, jefe de reclutamiento del Leicester City, esperaba en silencio que ningún otro club pusiera los ojos en él. El siguiente paso: convencer a Claudio Ranieri de que Kanté era una adquisición imprescindible.

Ranieri compartía las mismas dudas que todos: ¿no es demasiado pequeño para la Premier League? ¿Será suficientemente fuerte? Walsh llevaba tiempo siguiendo al mediocampista y cada vez que veía al italiano en el complejo de entrenamiento le susurraba: “Kanté, Kanté”.

Finalmente, Ranieri cedió y Kanté se mudó a Leicester. “Cuando llegó a la cantina del campo de entrenamiento, todos estaban sorprendidos. Pensaban que venía para una prueba en la academia por su tamaño”, contó Craig Shakespeare, asistente de Ranieri, a The Athletic.

Rápidamente demostró que Walsh tenía razón. Ranieri se enamoró de inmediato del francés incansable. Como un perro de presa, recupera cada balón perdido, taclea con precisión y convierte la recuperación en un arte. “En realidad, no taclea tanto”, señaló Ville. “Le roba el balón al oponente. Eso es completamente distinto”.

El pequeño ladrón de balones parecía estar en todas partes, cerrando huecos imposibles. Los aficionados del Leicester acuñaron un dicho: “El setenta por ciento de la tierra está cubierta por agua, y el treinta por ciento por N’Golo Kanté”. En su primera temporada en Inglaterra, logró lo que muchos consideraban imposible: levantar la Premier League con Leicester.

Pero el éxito tiene su precio. Tras solo un año, Chelsea rompió el récord de transferencia de los campeones recién coronados y pagó cerca de £30 millones por Kanté. Para los Blues fue un movimiento dorado, y aunque Kanté seguía sonriendo, sus nuevos compañeros estaban aún más felices con su llegada.

“Es como jugar con gemelos”, dijo Hazard tras un partido contra el West Ham. “Cuando estoy en el campo, es como si viera doble”. Con Hazard y Kanté en el campo, Chelsea volvió a coronarse campeón, convirtiendo a Kanté en ganador consecutivo de la Premier League.

La recompensa máxima llegó un año después: Francia ganó la Copa del Mundo en Rusia, venciendo 4-2 a Croacia. Kanté jugó todos los minutos, incluida la primera mitad de la final mientras luchaba contra una gastroenteritis. Lo que pocos saben es que justo antes del torneo, su hermano mayor, Niama, había fallecido. Kanté no se queja, nunca lo hace.

Nunca pierde su sonrisa, incluso en el dolor. Cuando Francia fue honrada por su victoria en la Copa del Mundo, Kanté permaneció al otro lado del campo, casi tímido. Sonrió de manera incómoda, levantó un pulgar hacia los aficionados y tocó suavemente la parte superior del trofeo. Momentos después, se convirtió en protagonista —y víctima— de una canción francesa en su honor.

“N’Golo Kanté”, suena al ritmo de Les Champs-Élysées de Joe Dassin. “Es pequeño, dulce, detuvo a Leo Messi… ¡pero todos sabemos que hace trampa!” Oh, querido, una mancha en su impecable carácter. Kylian Mbappé lo sorprendió una vez escondiendo una carta de UNO.

El mediocampista tardío en llegar a la fama vuelve a brillar al ganar otro título de la Liga de Campeones con Chelsea, pero en las dos temporadas siguientes enfrenta problemas de rodilla, isquiotibiales y ingle. En 2023, Kanté se traslada al Al-Ittihad en Arabia Saudita, donde, además de su impresionante salario, continúa haciendo el bien fuera del campo.

Ese mismo año construyó un hospital de última generación en Malí, valorado en cinco millones de dólares, para que la atención médica sea más accesible para los más desfavorecidos, financiando él mismo todo el proyecto. También fundó la Academia NG en Malí, ofreciendo a los niños la oportunidad de perseguir sus sueños futbolísticos, tal como él lo hizo.

“Estamos increíblemente honrados de haberle podido mostrar que, aunque el éxito en el fútbol es grandioso, lo más importante es ser buena persona”, sonríe Ville, su antiguo entrenador juvenil. “La reputación de N’Golo nos llena de orgullo. Porque es, sin dudas, el favorito de todos.”