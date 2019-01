Eusebio: "Faltó consistencia del árbitro en la expulsión de Bernardo"

El técnico del Girona lamenta las decisiones arbitrales de enseñar la segunda amarilla a Bernardo y perdonársela a Busquets.

Eusebio Sacristán no se mordió la lengua al ser preguntado por la expulsión de Bernardo Espinosa ante el Barcelona cuando el marcador reflejaba el 0 a 1. El técnico del Girona criticó la decisión arbitral que supuso la segunda tarjeta amarilla para el jugador del cuadro gerundense y señaló que "ojalá que los equipos pequeños no salgamos perjudicados con el VAR".

El técnico del Girona subrayó que "siempre he confiado en la honestidad de los árbitros" pero quiso apuntar "también hay que saber qué supone tomar decisiones y hoy, dejarnos con un jugador menos dándolo todo, me parece una decisión que hay que sopesar más, no creo que esa decisión se tomara con la consistencia que requería".

En esta línea, Eusebio recordó que "podemos pensar que también Busquets pudo agreder y ver la segunda amarilla y vale, vamos a seguir once contra once pensando en el espectáculo, sabíamos que iba a ser difícil y once contra diez ya se nos puso cuesta arriba, no fue una amarilla clara y pido algo de reflexión en este sentido".