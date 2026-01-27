Estrella Roja vs. Celta de Vigo, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Estrella Roja recibe a Celta de Vigo este jueves 29 de enero a las 21:00 horas en el estadio Rajko Mitic, por la octava y última jornada de la fase de la liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el Estrella Roja vs. Celta de Vigo de la Europa League 2025-26

El Zvezda llega al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Malmö en la fecha 7, con gol de Vasilije Kostov. El equipo dirigido por Dejan Stanković es décimo primero en la clasificación con 13 puntos, con buenas opciones de entrar al top 8 con un triunfo, pero con el playoff ya asegurado, sin importar el resultado.

Por su parte, los Célticos derrotaron por 2-1 a Lille en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Williot Swedberg y Carl Starfelt, pero también con tarjeta roja para Hugo Sotelo. El cuadro a cargo de Claudio Giráldez es décimo cuarto en la tabla con 12 unidades, también con posibilidades de meterse a los sitios con boletos directos a octavos de final y también con su lugar ya confirmado a playoffs con cualquier resultado.

Cómo ver Estrella Roja vs Celta de Vigo, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 3 y Movistar Plus+, mientras que en México no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Estrella Roja vs Celta de Vigo

Europa League - Europa League Stadion Rajko Mitic

El partido se disputa este jueves 29 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Rajko Mitic.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Estrella Roja

El Zvezda se encuentra en buen momento en la SuperLiga de Serbia con solo una derrota en sus últimos cinco juegos, con lo que se colocan en la segunda posición, a solo un punto del líder (Partizan).

Noticias del equipo Celta de Vigo

Los Célticos confirmaron el regreso de Fer López en calidad de préstamo hasta el final de la temporada. El canterano habló sobre su vuelta a casa.

"Hubo más ofertas de España, Italia y Francia pero siempre le dije a mi representante que quería volver porque es donde soy feliz", explicó.

"Estoy muy contento de estar de vuelta y estoy seguro de que ellos van a seguir disfrutando del equipo. Creo que me van a apoyar, y eso es lo más importante", agregó.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

ZVE Últimos partidos CEL 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Celta Vigo 5 - 3 R.S. Belgrado

R.S. Belgrado 1 - 0 Celta Vigo 4 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificaciones

