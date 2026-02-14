«¡Están en plena lucha por evitar el descenso!» - Peter Crouch exige el regreso de Mauricio Pochettino mientras el Tottenham «se demora» en despedir a Thomas Frank

El exdelantero del Tottenham Peter Crouch no se ha andado con rodeos al hablar sobre la situación de su antiguo club, insistiendo en que el equipo del norte de Londres se encuentra ahora inmerso en una lucha por la supervivencia. Tras una racha de malos resultados, la directiva finalmente tomó la decisión de despedir a Thomas Frank, pero Crouch cree que la indecisión ha dejado al club en una situación precaria.

Los Spurs se encuentran languideciendo en la mitad inferior de la tabla de la Premier League, y el exinternacional inglés teme que la calidad de la plantilla no sea suficiente para salvarlos de un final de temporada lleno de nerviosismo. La búsqueda de una nueva identidad ha comenzado y, para Crouch, solo hay un hombre capaz de restaurar el alma del club.

¡Que vuelva Poch! Crouch identifica al sucesor ideal de Frank

Ante las crecientes especulaciones sobre quién tomará las riendas de forma permanente, Crouch tiene claro que el regreso de un antiguo héroe es la única forma de sanar la brecha entre el club y la afición. Aunque el Tottenham ha acordado un contrato provisional con Igor Tudor para estabilizar el barco, Crouch quiere ver un nombramiento más romántico cuando llegue el verano.

En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Crouch dijo: «Yo contrataría a un entrenador interino ahora y luego iría a por [Mauricio] Pochettino en verano, él devolvería la sensación de bienestar. Sería una buena opción, pero hay otros buenos entrenadores en la liga con los que podrían hablar. [Andoni] Iraola e incluso Marco Silva son buenas opciones».

«Sin duda se alargó demasiado»: por qué Thomas Frank fracasó en el N17

El mandato de Thomas Frank no será recordado con cariño en el Tottenham Hotspur Stadium, y Crouch cree que su destino estaba escrito mucho antes de que se hiciera el anuncio oficial. A pesar del éxito del danés en otros lugares, nunca encajó en el norte de Londres, donde la afición está acostumbrada a un determinado tipo de fútbol.

Criticando el momento del despido, Crouch explicó: «No había una conexión real con los aficionados. Era difícil ver el fútbol. Sin duda, ha tenido que lidiar con lesiones. Me gusta Thomas Frank y me gusta como entrenador y como persona. Creo que le irá bien en otro sitio. El problema era que daba la sensación de que no encajaba en el Spurs. Sin duda, se alargó más de lo necesario. No creo que la situación fuera a mejorar, sino que, en todo caso, solo habría empeorado».

La palabra que empieza por «R»: ¿van a descender realmente los Spurs?

Aunque la idea de que un club de la talla del Tottenham se enfrente al descenso pueda parecer absurda para algunos, la clasificación de la liga cuenta una historia diferente. Crouch advirtió que los jugadores deben despertar a la realidad de su situación antes de que sea demasiado tarde, independientemente de los nombres estrella que figuren en la plantilla.

«Ahora mismo están en una lucha por evitar el descenso, eso es innegable. La prioridad es mantenerse en la categoría, por muy loco que parezca», admitió Crouch. «Tienen demasiada calidad para descender y no creo que lo hagan, pero sin duda están en esa lucha por evitar el descenso».

La tensión en el club se ha extendido incluso a los exjugadores que están en el banquillo, y han surgido informes de que Robbie Keane abandonó airadamente una entrevista cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ocupar la vacante. Esto pone de relieve el ambiente tóxico que rodea actualmente la búsqueda de un entrenador.

«Una indignación»: Crouch se enfada por el despido de Sean Dyche

El Tottenham no es el único que está tomando decisiones importantes en el banquillo, pero Crouch se mostró mucho menos comprensivo con la decisión tomada en el Nottingham Forest. El despido de Sean Dyche ha conmocionado a la liga y, para quien pasó años liderando la delantera en la máxima categoría, representa un fracaso de la propiedad moderna de los clubes.

Crouch expresó su frustración diciendo: «Es indignante. Sin duda se merecía más tiempo. No sé qué ha pasado allí. El propietario se precipitó bastante. Vi parte del partido contra los Wolves y ¡tuvieron 35 tiros! Creo que tuvo un poco de mala suerte. Dominaron el partido, tuvieron mala suerte al no marcar y luego lo despidieron. Me pareció muy, muy duro. El hecho de que sea el cuarto entrenador de la temporada debería darte una idea de dónde está el problema».

A medida que se acerca el final de la temporada, la directiva del Tottenham se ve presionada para garantizar que su próximo movimiento no los lleve aún más al fango. Por ahora, el fantasma de Pochettino sigue cerniéndose sobre la mitad blanca del norte de Londres.