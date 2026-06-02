Esta es la nueva (y conocida) novia del internacional holandés Micky van de Ven

Víspera del Mundial: The Sun revela la vida sentimental del holandés Micky van de Ven. El defensa de 25 años del Tottenham, según el diario, sale con una modelo británica.
Ella Buffin, modelo e influencer de 24 años con cientos de miles de seguidores, fue vista con él en Marbella. Testigos aseguran que eran inseparables.
Los rumores sobre ambos llevan meses, desde que Van de Ven rompiera en agosto con la holandesa Sterre van Bakel.
Ambos convivieron en Londres, aunque se desconoce si el futbolista seguirá allí.
Solo en Instagram suma 136 000 seguidores y en TikTok supera los 700 000.
En Internet comparte fotos de sus viajes, moda y día a día, y colabora con marcas internacionales de primer nivel.
Van de Ven se unió el sábado a la selección holandesa y podría ser titular en el Mundial.