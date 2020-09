Erik ten Hag no se molestó con Edson Álvarez por la expulsión y lo respaldó

El entrenador holandés defendió al defensa mexicano, considerando que el árbitro se equivocó.

Por primera ocasión en su carrera europea, Edson Álvarez vio la tarjeta roja con el Ajax. El defensa mexicano fue el gran villano en el partido contra el Vitesse, dejando a su equipo con diez jugadores todo el segundo tiempo.

Esta expulsión llega en el peor momento para el Machín, que había arrancado la temporada como titular indiscutible y llevándose elogios por parte de su técnico, que ya lo ha colocado como mediocampista y zaguero central.

Ahora, lejos de criticarlo y amenazarlo con la suplencia, Erik ten Hag mostró su molestia con el árbitro por la expulsión,a segurando que no fue una decisión correcta: "Fue un duelo por el balón, se fue de lleno por el balón, así que no le entiendo. Se levantó accidentalmente sobre su pierna. Si tú mismo has jugado al fútbol, ​​puedes ver que va por el balón", aseveró para De Telegraaf.

El oriundo de Tlalnepantla se perderá el partido del próximo domingo contra el Groningen, teniendo la posibilidad de regresar ante el Heerenveen después del receso por la Fecha FIFA. ¿Recuperará la titularidad?