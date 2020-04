Cuando Enrique Meza fue a La Basílica para que lo contrataran

Uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano caminó dos veces desde su casa hasta la Basílica para pedir trabajo.

Enrique Meza, ex entrenador de clubes como , , y la Selección mexicana es considerado uno de los estrategas más exitosos de la Liga MX y también es reconocido por ser un hombre de fe que le ha dado trabajo.

'El Profe' recordó hace unos años en una entrevista para la revista Futbol Total las veces que hizo una peregrinación desde su casa hasta la Basílica de Guadalupe para pedir por una oportunidad de dirigir a un equipo.

"En dos ocasiones estando sin trabajo, lo hice: caminé desde Calzada de la Brujas [al sur de la Ciudad de ] hasta La Villa [en el extremo norte de la capital]. Hice cinco horas. En la primera acababa de ser operado de la rodilla. Fui, hice mis oraciones, salí y cuando iba caminando a buscar un taxi, me acordé que no tenía trabajo. Entonces, regresé y le dije a La Virgen: 'Nada más te pido de favor que te acuerdes de que no tengo trabajo y lo necesito".

Más equipos

Al regresar a casa, su esposa le dio la noticia que había recibido llamadas del León y . Entonces, Meza tomó el reto de salvar del descenso a Monarcas en la campaña 1995-96, en la cual cumplió el objetivo.

La segunda habría ocurrido en el 2006. "También estaba sin trabajo y luego de rezar le pedí a La Virgen que se acordara de eso. Ese mismo día me buscó Aarón Padilla para decirme que Jesús Martínez quería hablar conmigo. 'Comunícate con él' me dijo y lo hice. Llamé, fui a su oficina y me preguntó: '¿Quieres entrarle a mi equipo'?'". Así llegó al Pachuca para obtener la ese mismo año.

Ese rasgo de ser muy creyente de la religión volvió a ser captado por la prensa en el Apertura 2016 cuando Meza- de nuevo como entrenador de Moreilia- regaló un rosario a Matías Almeyda durante el partido contra .

“Lo había hecho con muchos técnicos… Se lo merece y lo hice porque soy un tipo que me gusta compartir, solamente eso”, comentó El Profe en entrevista para ESPN.

Trascendió que otra manera en la que Meza obtuvo un empleo consistió a través de un anuncio en un diario, en 1997. La medida tuvo éxito porque el entonces vicepresidente del Toluca, Rafael Lebrija, lo llamó y, tras una charla de café que no duró más de media hora, firmó con los Diablos Rojos en la Jornada 6 del Invierno 1997. Después consiguió tres campeonatos de con los mexiquenses (Verano 1998, Verano 1999 y Verano 2000).