Un experto en arbitraje afirma que Al-Ahli es el equipo más perjudicado por los errores arbitrales esta temporada en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El miércoles, en la jornada 29, Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha en Al-Majma'a.

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas, lo que llevó al Al-Ahli a emitir un comunicado criticando al árbitro y exigiendo que se hiciera público lo ocurrido con el VAR.

El experto Fahd Al-Mardasi, en el programa «Nadina», afirmó que el Al-Ahli debió obtener dos penaltis en los minutos 26 y 80 ante el Al-Fayha, no señalados.

Al preguntarle si el Al-Ahli había sufrido un agravio, respondió: «Mediáticamente, el Al-Ahli fue perjudicado; arbitrariamente, hubo errores que influyeron en el resultado».

Añadió que ni el árbitro ni el VAR merecían más de un 7,3, pues sus errores afectaron al resultado y perjudicaron al Al-Ahli.

Además, señaló que el Al-Ahli lidera el ranking de equipos más perjudicados por el arbitraje esta temporada, seguido del Al-Ittihad.

Concluyó que todos los penaltis no pitados al Al-Ahli le perjudicaron, mientras que los errores no afectaron al Al-Ittihad, que ganó la mayoría de sus partidos sin penaltis a favor.

El empate deja al Al-Ahli a cuatro puntos del líder, el Al-Nassr, que tiene un partido menos, y a dos del segundo, el Al-Hilal.