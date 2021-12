El XI de los mejores futbolistas chilenos de 2021

Con la Selección en el limbo de Qatar 2022 y una decepción, múltiples futbolistas chilenos cumplieron con campañas destacadísimas tanto en el frenético fútbol europeo de élite como en la exigente Sudamérica, que reúne a un respetable número de habituales para Martín Lasarte, el encargado de cumplir el sueño de otra Copa del Mundo para La Roja.

¿Y cuál fue el XI del fútbol chileno?

En una campaña de Copa América con despedida en cuartos de final contra el eterno verdugo Brasil, Machete consiguió encarrilar a su equipo hasta permitirle dar pelea hasta el cierre, justamente ante el Scratch y Uruguay, por un boleto a la máxima cita. En buena parte, lo hizo entendiendo que se podía innovar. Primó la línea de 5 en la necesidad de afirmar el fondo y en GOAL decidimos destacar a los once chilenos que cuajaron un año del más alto nivel entre sus clubes y las apariciones en el equipo de todos.

¿Quiénes fueron los mejores del 2021?

Si bien las lesiones le acompañan, cuando Claudio Bravo sale a la cancha todavía luce como el del bicampeonato de América, salva a La Roja y al Betis si la situación lo amerita y sus voladas de foto aún protagonizan tanto en la élite internacional como en la de clubes. Con Pellegrini está peleando todos los títulos posibles y la Europa League y su sana competencia con Rui Silva no hace más que beneficiar al Ingeniero. Aún con un 2021 de temer de Gabriel Arias, Bravo es el primero entre los metas chilenos para el seleccionador de su país y el de su club. Y no es más que por argumentos futbolísticos de la proeza del arco chileno.

El Huaso Mauricio Isla terminó el año en el XI de Sudamérica para la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol, por lo que su lugar entre los mejores chilenos nunca estuvo menos en discusión. Titularísimo desde década y media con La Roja, nadie se imagina otro carrilero en el flanco derecho nacional por los tiempos venideros. En Flamengo jugó todos los minutos importantes en otro año de alto, pero no altísimo, vuelo de parte del Mengao.

Es Guillermo Maripán solvencia y proyección europea. Su Monaco, es más, terminó la campaña sintiéndose invencible -salvo por el PSG- y con el zaguero chileno en el más alto nivel de su carrera deportiva. El ex Universidad Católica es de esos defensas que trepan hasta el mediocampo para que la salida resulte limpia y confiable y de los que se suma a la línea de ataque frente a la obligación de buscar un resultado. A los monegascos les faltó un gol para situarse en los grupos de Champions, pero se quedaron con una dificilísima zona de Europa League, pasando por encima de Real Sociedad y PSV en la clasificación. En la Selección, destacó con el perfil menos habitual de su carrera: acompañando a Isla a la derecha del último hombre.

Gary Medel no tenía los minutos que quería en el Bologna y desde que juega de líbero para Sinisa no hay otro iniciador de juego posible que el Pitbull. Líder de los jóvenes en La Roja, también ha convivido con la línea de 3 entre virtuosas salidas y pérdidas ante los delanteros de la máxima talla, lo que puede permitirse en Serie A ante el nivel de oposición. Gary no está en su peak pero siempre está a la altura de las circunstancias.

Paulo Díaz está asentado en River, donde para Marcelo Gallardo es el primer defensor central. Cuando no está, su ausencia se nota pues además de aportar liderazgo y virtudes aéreas, es de los pases más seguros y una fija de Chile, donde no ha logrado ganarse un lugar en la zaga pero sí apoyando a Isla cuando el Huaso sube desde el lateral derecho. Díaz, nacido en Palestino, integralmente es un jugador completo con mercado permanente pero un compromiso importante con el Millonario.

Como si las bandas de Chile hubiese que cuidarlas lo máximo, Eugenio Mena es un caso similar al de Mauricio Isla. Pasó los 30, sus trepadas son criteriosas para no arriesgar la integridad y en ellas basa su mayor cualidad: el centro al área. Es imposible sacarlo de la oncena de Racing pues en Argentina arrasa y en la Libertadores compite, tal y como en la Eliminatoria en la cual su puesto no está en discusión pese a que Seba Vegas tocó el techo con el Monterrey.

Marcelino Núñez bien podría ser uno de los atletas predilectos de Marcelo Bielsa pues aunque no juegue siempre bien nunca deja de correr. Y es dúctil a más no poder: afirma la franja derecha, cierra el mediocentro o se junta con los arietes cual mixto con naturalidades. En Católica asume mayores responsabilidades con el paso del tiempo, y con Chile el proceso se le dio igual. De una nómina a la otra pasó de primera banca a opción para el XI, tanto como interno como de volante de destrucción.

Arturo Vidal entra al listado como uno de los mediocampistas del año pues pese a combinar titularidades con suplencias, en Inter dejó al descubierto que puede renovar la cara de aquella zona con su pulcritud, visión y batalla en cualquier momento sea requerida su presencia. El King no da balón por perdido en el Nerazzurri donde es la primera banca de Barella y Calhanoglu, lo que evidencia que para Simone Inzaghi es su variante más dúctil. De Chile es el corazón, desde hace tanto...

El Pollo Diego Valencia se anotó con 16 tantos en la Universidad Católica 2021, otro proyecto exitoso pero uno más en el que debió acomodarse a ir por fuera cuando su principal cualidad es la de cerrar las jugadas. Pero Dieguito, que al igual que Marcelino también está en el XI del fútbol chileno por su sociedad de temer con Zampedri, deslumbró a chilenos y extranjeros de todo el continente con su despliegue para cubrir espacios sin evidenciar dificultades. La juventud avala a otro que miran de reojo desde España, donde se enteraron que hay un valiente asistidor - goleador que, al igual que su compatriota Edu Vargas, no se esconde ante la orden del DT de jugar en todos los puestos del ataque... o incluso entre los volantes mixtos.

Entre goles, llenado de espacios y corridas de punta a punta, Eduardo Vargas encontró su lugar en el mundo en el Atlético Mineiro, camiseta con la que levantó el Brasileirao (¡tras 50 años de espera para el Galo!), la Copa do Brasil y el Mineirao jugando en los cuatro puestos del ataque: como 9, 10 y extremo por ambos costados. Metió en total 16 tantos entre la Selección, que lideró en Copa América en el bloque ofensivo junto con su nuevo socio, Ben, y entendió a la perfección los movimientos de Hulk, Nacho Fernández, Jefferson Savarino y Matías Zaracho, los nombres propios que le permitieron sentirse como en casa, por la exquisitez técnica que abunda.

Si a Ben Brereton Díaz le ofrecían debutar por Chile este año lo aceptaba a todo riesgo. Venía haciendo los trámites y ganándose el puesto en los Blackburn Rovers, que lo compraron confiados. La historia quiso y mucho más: viajó a Copa América, se ganó el cariño del país completo, anotó goles trascendentales y en su club alcanzó el estatus de gloria (¡y joya del mercado de la Premier!) al hilvanar dianas consecutivas. Lo mejor de Ben, con su potencia y disparo evidentes, es que se atreve a pegarle cómo sea y desde cualquier lado. Y muchos balones terminan dentro. ¡Metió 28 en el 2021 y es el mejor entre los chilenos!

Y a ti, ¿te faltó o te sobró alguno?