El temor de Arnulfo Beitar

El jugador cocotero expresó su preocupación, ante la situación que se vive en Colombia.



El colombiano Arnulfo Beitar no puede ir a su país, debido a la pandemia del Coronavirus que tiene en jaque a todo el mundo, por lo tanto debe de estar al pendiente de sus hijos y su esposa por otras vías de comunicación.

En conversación con “El Gráfico”, el zaguero del Sonsonate expresó: “Me estreso demasiado por estar solo, levantarme, dormir, sin saber de que puedo despertarme mañana y que no volveré a ver a mis hijos, las preocupaciones… en esta pandemia, afortunadamente acá el presidente de la República, Nayib Bukele tomó las medidas pertinentes”.

“Aparte de extrañar a mi familia y los que rodean mi hogar, esta cuarentena me ha servido para reflexionar en todas las cosas que he hecho, tanto negativas como positivas. Me he acercado más a Dios, aparte que en lo deportivo no puedo hacer mayor cosa”, agregó el colombiano Beitar.