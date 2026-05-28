«El SC Cambuur quiere fichar a otro jugador del Ajax tras la llegada de Lucas Jetten»

El Ajax podría perder a Skye Vink, quien ficharía por el SC Cambuur, según el especialista en el Ajax Lucas Weening. El club frisón quiere presentar al delantero del Jong Ajax cuanto antes.

El hijo de Marciano Vink seguiría así los pasos de su compañero Lucas Jetten, quien se marchó a Leeuwarden a principios de esta semana.

Ajax incluirá una cláusula de recompra, por lo que podría recuperarlo.

Vink, de 19 años, ha jugado 30 partidos esta temporada con el Jong Ajax, marcando seis goles y dando tres asistencias.

Se desconoce la cifra exacta que pagará el Cambuur, aunque Transfermarkt fija su valor en 350 000 euros.