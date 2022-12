El resumen del Valladolid vs. Real Madrid de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Mira todos los detalles que ocurren en el duelo entre vallisoletanos y madridistas en el José Zorrilla.

Un doblete de Karim Benzema ha situado al Real Madrid líder virtual de Primera División al situarse con 38 puntos. El Barcelona, que juega este sábado ante el Espanyol, tiene 37 puntos.

El equipo de Ancelotti no tuvo un partido cómodo en el José Zorrilla. El equipo madridista empezó bien, con ritmo y fluidez y mereció marcar en los primeros minutos, pero Masip hizo un par de buenas intervenciones y Benzema mandó a las nubes una ocasión muy clara.

Fueron pasando los minutos y el Valladolid se lo fue creyendo. Aguado intentó un par de disparos lejanos, llegando a obligar a Courtois a una gran parada en el primero de ellos. En la segunda mitad, Sergio León, con un gran cabezazo, también hizo que el belga se exhibiese con otra parada descomunal.

Pero el partido se decidiría vía VAR. Un cabezazo de Rüdiger dio en la mano de Javi Sánchez y Gil Manzano avisó a Munuera Montero de que fuera a revisar la acción y decretó, tras verlo, que era penalti. En el primer tiempo hubo otra mano tras centro de Asensio que no fue señalada como pena máxima. Benzema no perdonó desde los once metros, que luego sentenciaría el partido en el 88 tras una extraordinaria jugada de Camavinga, el cual, otra vez, jugó a gran nivel saliendo desde el banquillo.

Minuto a minuto del Valladolid vs. Real Madrid de LaLiga

Ruedas de prensa del Valladolid vs. Real Madrid de LaLiga

Courtois, tras el partido

"Creo que hemos hecho un buen partido los dos porteros. Parecía que iba a ser 0-0

"En la primera mano de Javi Sánchez creo que no se ha pitado porque era un rebote, pero a nosotros en un partido con Asensio nos pitaron una mano tras un rebote. No sabemos cuando es penalti. La otra es una mano que es arriba, es un penalti tonto pero es penalti".

"Igual le faltaba algo de ritmo a Karim pero es importante para su confianza que haya metido dos goles. Seguimos bien. Ahora toca la Copa y luego difícil en Villarreal. A ver si seguimos presionando al líder".

Masip, tras el partido

"Muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Hemos dado la cara y el partido se ha decidido por detalles".

"Este tipo de manos unas veces se pitan otras creo que no. Hoy nos han perjudicado. Son detalles. La expulsión de Sergio León nos ha dicho el árbitro que le ha dicho algo pero no sé el qué".

Vídeos, alineaciones y noticias del Valladolid vs. Real Madrid de LaLiga

La parada de Courtois a Sergio León que salvó al Real Madrid con 0-0

Getty Images

La mano de Javi Sánchez que supuso el penalti favorable al Real Madrid

Once confirmado del Valladolid. Con Monchu y sin Gonzalo Plata

Cambio de última hora. Militao es baja y sí juega Alaba

Once confirmado del Real Madrid. Sin Alaba, Modric, Tchouaméni y Rodrygo

Resumen del Valladolid vs. Real Madrid de LaLiga

Todos los números y estadísticas del Valladolid vs. Real Madrid de LaLiga