El resumen del Tenerife vs. Ibiza de Segunda División 2022-2023: video, goles y estadísticas

Goleada chicharrera a costa de un flojo Ibiza

El Tenerife se ha llevado tres puntos ante el Ibiza, que le dan la tranquilidad casi definitiva. Los locales, se han dado un festín ofensivo ante su público, a costa de un rival que se está despidiendo de la categoría.

Esta vez, el Ibiza no ha ofrecido la buena imagen de jornadas anteriores y ha sido inferior desde el comienzo. Los tinerfeños salieron decididos a evitar las sorpresas. Y así, en el minuto 13, un centro de Nacho fue rematado por Iván Romero de forma impecable para inaugurar el marcador. No se echó atrás el equipo local para defender lo conseguido. Al contrario, siguieron insistiendo y en el 25 ampliaban la ventaja. El protagonista fue Waldo Rubio que se marcó una buena acción individual, disparó, se aprovechó del rebote y no perdonó. 2-0 y la felicidad en las gradas del Heliodoro Rodríguez López.

En la segunda mitad no cambio la decoración. Más allá de alguna acción aislada del Ibiza, el dominio siguió siendo de los chicharreros. Enric Gallego que lo había perseguido en varias acciones anteriores, pudo por fin celebrar un gol en el minuto 69 tras cazar un despeje de la zaga rival. Y no acabó ahí la fiesta. A la salida de un córner, el central Sipcic,, que acababa de saltar al campo cabeceó a las mallas y amplió la goleada hasta el 4-0 definitivo.

El Tenerife se olvida de los problemas y el Ibiza, se acerca un poco más a un descenso matemático que, de momento, es virtual.

El resumen del Tenerife vs. Ibiza de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Final en Tenerife. 4-0 han ganado los locales.

Minuto 84. Gooooool del Tenerife. Sipcic marca de cabeza a la salida de un córner. 4-0 para el Tenerife.

Minuto 69. Goooool! del Tenerife. Minuto 69. Ahora si, Gallego caza un balón en el área del Ibiza tras un despeje de la zaga y la aloja en la portería visitante. 3-0, sentencia el equipo chicharrero.

Minuto 66. No pudo llegar Enric Gallego a rematar para hacer el tercero. Muy superior el Tenerife que busca ampliar distancias.

Minuto 64. A punto de llegar el tercero del Tenerife tras una gran jugada personal de Waldo Rubioi.

Minuto 52. Gol anulado a Borja Garcés por un fuera de juego previo.

Minuto 47. La tuvo Ekain de cabeza, pero su remate se marcho por encima de la portería del Tenerife.

Comienza la segunda parte en Tenerife.

Final de la primera parte en el Heliodoro Rodríguez López. 2-0 le gana el Tenerife al Ibiza.

Minuto 31. Lo intenta el Ibiza. El lanzamiento de falta de Herrera, lo despeja Juan Soriano.

Minuto 29. Fuzato detiene un disparo de Waldo.

Minuto 25. Goooooool del Tenerife. Jugada personal de Waldo Rubio que recoge el rebote de su propio disparo para anotar el segundo.

Minuto 20. Zurdazo de Nacho Martínez desde dentro del área, que se pierde desviado. Aprieta el Tenerife.

Minuto 13. Goooooool! del Tenerife. Centro de Nacho y cabezazo de Iván Romero, lanzándose en plancha, para inaugurar el marcador.

Comienza el partido en Tenerife.

Esta es la alineación del Ibiza.

Con este once sale el Tenerife.