Sigue en directo la semifinal de la Copa del Rey juvenil entre Deportivo y Almería

El Almería logró la clasificación a la final de la Copa del Rey 'in extremis' gracias a un gol de Rachad en el minuto 93 del partido. La semifinal entre los andaluces y el Deportivo de la Coruña estuvo muy igualada pero el equipo almeriense se llevó la victoria y se jugará el título este sábado ante el Real Madrid (16:30).

El cuadro gallego se adelantó con un gran gol de Martín, pero Marciano, con ayuda de la zaga coruñesa, empató a los dos minutos. Ambos equipos dispusieron de ocasiones para desnivelar la balanza pero no fue hasta el minuto 93 cuando un cabezazo de Rachad no pudo pararlo Lemos y el Almería se llevó la victoria.

El resumen del Deportivo La Coruña vs. Almería de la Copa del Rey juvenil 2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto y estadísticas

¡Final! ¡Final! ¡El Almería jugará la final de la Copa del Rey juvenil!

Minuto 93. ¡Gol del Almería! Saque de esquina que Rachad remata dentro del área, Lemos no llega a sacarla y el balón, según los árbitros, entra. Lemos se queja de que no ha entrado la pelota pero aquí no hay VAR. ¡El Almería jugará la final!

Minuto 65. ¡La tuvo Younes! Centro desde la izquierda y el atacante del Almería remató mordido. Atrapó fácil el meta del Deportivo.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad!

¡Descanso!

Minuto 38. Gol anulado al Deportivo de la Coruña por fuera de juego

Minuto 26. ¡Gol del Almería! Empata rápido el equipo andaluz. Marciano puso un balón desde la derecha, el balón dio en un zaguero, se envenenó y entró por la escuadra.

Minuto 24. ¡Gol de Martín! Se adelanta el Deportivo tras una gran jugada de su delantero. Recortó dentro del área y definió de manera sensacional

Minuto 7. ¡La tuvo Marsu! El atacante del Almería remató de cabeza dentro del área pero su cabezazo se marchó fuera.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

Onces confirmados de Deportivo y Almería