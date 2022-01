El resumen de Inter vs. Venezia en vivo por la Serie A: partido online, resultado, goles, videos y formaciones

El Inter no vino a perder el tiempo a la temporada 2021/2022 de la Serie A y antes del parón por fecha FIFA quiere mantenerse primero -sobre el Milan- en la carrera maratónica por coronarse bicampeón, el objetivo que se ha trazado desde que Simone Inzaghi relevó a Conte. Llega precedido de una Supercoppa, un empate en blanco con Atalanta y el paso a cuartos de Coppa frente a Empoli. Venezia, que se pelea la batalla más fea por no descender, no quiere salir con las manos vacías desde el Giuseppe Meazza pues se arriesga a caer, en febrero, a la zona más roja de la liga italiana.

RESUMEN DEL INTER VS. VENEZIA DE LA SERIE A DE ITALIA