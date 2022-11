El resumen de Argentina vs. Emiratos Árabes: goles, videos y estadísticas

La Albiceleste disputa el último amistoso de preparación para el Mundial y Scaloni podrá ver alternativas antes del debut con Arabia.

La Selección argentina vive a pleno la ilusión mundialista. Llega como candidato por historia, un sensacional presente y la figura de Lionel Messi en un nivel altísimo. Y antes de comenzar el camino, el martes 22 ante Arabia Saudita, tiene un último amistoso de preparación en Abu Dhabi, donde se pone a punto para la gran cita.

La Scaloneta, con su invicto de 35 partidos a cuestas, enfrenta a Emiratos ­Árabes Unidos, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, quien ya le avisó a sus futbolistas que "no toquen a Messi porque no puede volver al país". El entrenador de la Albiceleste, por su parte, dejó claro que no quiere correr riesgos en este encuentro, teniendo en cuenta la larga lista de lesionados en las distintas selecciones por una Copa del Mundo que se disputa en el medio de la competencia a nivel clubes.

De todas maneras, hay una presencia estelar y es la de Leo Messi, que no se quiere perder ningún partido. Otros titulares que jugarían son Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Ángel Di María.

GOLES, VIDEOS Y RESUMEN

La entrada en calor de Argentina: Messi será titular

🏆 #SelecciónMayor - Amistoso



📸 Entrada en calor Albiceleste. ¡En 40 minutos comienza a rodar la pelota! ⚽



¡Juega #Argentina 🇦🇷! pic.twitter.com/QRU2yUn7eV — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 16, 2022

Los elegidos de Scaloni para iniciar el amistoso.

🏆 #SelecciónMayor - Amistoso



📋 Así formará @Argentina 🇦🇷 para el encuentro ante Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪 pic.twitter.com/w5SxJRH7ot — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 16, 2022

