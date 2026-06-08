Según Marca, el Real Madrid busca al defensa holandés Micky van de Ven para el próximo mercado veraniego. El diario lo califica como «candidato estrella» para José Mourinho.

El club blanco ya fichó a Denzel Dumfries (Inter) e Ibrahim Konaté (Liverpool), y sigue de cerca a Micky van de Ven, que salvó al Tottenham del descenso, y a Josko Gvardiol, del Manchester City, para reforzar el centro de la defensa.

Van de Ven, de 25 años, tiene contrato con el Tottenham por tres temporadas más y, según Transfermarkt, su traspaso costaría al menos 50 millones de euros.

El Tottenham podría negociar, pues otro holandés, Jan Paul van Hecke, está cerca de llegar a Londres tras dos ofertas de al menos 50 millones al Brighton. Van Hecke solo quiere fichar por el club inglés.

Además, Mourinho admira a Riccardo Calafiori (Arsenal) y a Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) para el mismo puesto.

Van de Ven, concentrado con Holanda para el debut mundialista ante Japón, llegó al Tottenham en 2023 procedente del PSV por 40 millones.

El defensa, fijo para Ronald Koeman, competirá por un puesto con Jorrel Hato y Nathan Aké.