El Real Madrid lo apuesta todo a Hazard

El belga debe anunciar la decisión sobre su futuro tras la final de la Europa League. Florentino Pérez no esconde ya la operación.

El aún no ha iniciado la reconstrucción de su plantilla de cara a la próxima temporada pero el presidente, Florentino Pérez, y el entrenador, Zidane Zidane, ya han dado algunas pistas sobre los planes de futuro y no han escondido que uno de los jugadores elegidos para reforzar al equipo puede ser Eden Hazard.

El belga, que este miércoles disputa la final de la UEFA en el que puede ser su último partido con el , es la estrella con unas condiciones contractuales, sólo le queda un año en Stamford Bridge, y un precio más asequibles. Además es muy del gusto de Zidane y el propio jugador nunca ha ocultado que quiere jugar de blanco.

De hecho, Florentino Pérez no escondió en la entrevista concedida en Onda Cero el interés en el futbolista. El dirigente habló abiertamente de Hazard y del deseo de ficharlo, algo que contrasta con las evasivas que dio cuando le cuestionaron sobre Mbappé y Neymar. Al mismo tiempo, Zidane, durante un acto benéfico, también negaba contactos e interés por Mbappé con una frase escueta pero concluyente: "Está bien donde está"-

"Nosotros llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Madrid, pero todavía no lo hemos conseguido. Tengo la ilusión de que venga este año. Tengo mucho interés en que venga, mucha esperanza. Es uno de los grandes que quedan en el mundo del fútbol", explicó el dirigente.

El artículo sigue a continuación

A la espera de alguna estrella más, el belga parece destinado a ser la primera piedra en el proyecto blanco y una vez que dispute la final de la UEFA Europa League, la oficialidad de la operación debe llegar más pronto que tarde, ya que tanto el Chelsea como el Real Madrid están obligados a entenderse y cerrar una operación que ronde los 100 millones de euros. Sin ir más lejos, AS asegura que la idea del club de Concha Espina es presentarlo la próxima semana.

¿Acierta el Real Madrid fichando a Hazard? Lauren, ex jugador del y gran conocedor de la Premier League, ha analizado en Goal la posible opreación y no tiene dudas al respecto. “Por supuesto, tiene un nivelazo. No es que lo diga yo es que lo viene demostrando año tras año durante mucho tiempo. Esa es la diferencia entre los futbolistas, es decir, hay jugadores buenos que te hacen un año bueno y al segundo bajan. Esos jugadores no son constantes, el futbolista grande, importante para liderar un Real Madrid o un se ve cuando su rendimiento es uno, dos, tres, cuatro años consecutivos. Como lo venía haciendo Ronaldo o Messi desde que debutó y Hazard lo lleva haciendo muchos años en el Chelsea y en la Selección. Hizo un Mundial espectacular. Es un jugador que tiene las condiciones mentales y técnicas para liderar y ser un jugador grande en un equipo como el Real Madrid”, valoró.

Cada hora que pasa acerca más a Hazard al Santiago Bernabéu y prácticamente sólo queda saber si llegará con la Europa League bajo el brazo o no pero Florentino Pérez parece que ya tiene claro que el belga ha nacido para jugar en el Real Madrid.