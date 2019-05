Lauren en Goal: “Hazard quiere el título como colofón pero el Arsenal tiene a los mejores en la competición”

El mítico defensa Gunner analiza la final de la Europa League, las virtudes de los de Emery y el peligro de Hazard, al que ve con nivel para el Madrid

Lauren Bisan-Etame es una leyenda del . Fue el lateral derecho del equipo de los Invencibles que lideró Arsene Wenger, que lo ganó prácticamente todo y que jugó la última final europea del club, la de la UEFA de 2006 en París ante el .

Ahora es embajador internacional del club y una voz autorizada para los Gunners, que viven un día especial este miércoles al volver a una final continental y analiza para Goal cómo afrontan el duelo ante el con el objetivo de levantar la UEFA en Bakú.

¿Cómo ve la final?

“La veo al 50%, cualquiera de los dos do puede ganar. Le doy mucha importancia a las posibilidades del Chelsea porque Hazard ha sido un emblema en ese equipo y quiere ofrecerle ese título al Chelsea como colofón a su carrera en el club. Eso puede decantarlo para el Chelsea a parte de otros factores tácticos. El Arsenal está en un momento bastante bueno, Emery conoce perfectamente lo que es esta competición, la ha ganado 3 veces y luego está el estado de forma de Aubameyang y Lacazette. Creo que están siendo los mejores en esta competición, se entienden a la perfección y también pueden decantar la final por eso digo que está al 50%”.

¿Ve similitudes entre este Arsenal y el suyo que llegó a la final en 2006?

“Ninguna. Aquel Arsenal era campeón de Liga, veníamos de hacer dos dobletes. Este Arsenal no tiene nada que ver, es un Arsenal muy nuevo, con muchos jugadores nuevos y es el primer año de Emery y no hay similitudes con nuestro equipo. Sí es cierto que la final tiene mucha importancia para la institución, primero por ganar un título europeo, que hace muchos años que no se gana, y segundo el hecho de poder meterte en la Champions League. Sería un gran año para el club, para Emery y para estos nuevos jugadores, este nuevo Arsenal aunque no tenga similitudes con el nuestro”.

¿Cree que jugarse la plaza de Champions aumenta la presión?

“Siempre digo lo mismo. Presión, ninguna. Como futbolista prefiero este tipo de presión, jugar por ganar títulos, eso no es ninguna presión. La presión es luchar por el descenso, que tengas la soga al cuello y no sepas dónde vas a estar el año que viene, si vas a estar peleando por bajar a Segunda. Eso es presión. El hecho de disputar una final y poder ganar un título no es presión, bendita esa presión, me gustaría tenerla todos los años. No creo que sea determinante para que el equipo no rinda bien, al revés, creo que es un factor de motivación porque te metes en Champions y encima ganas un título”.

¿Cómo se puede parar a Hazard desde su experiencia como lateral?

“Siendo muy inteligente. Son futbolistas impredecibles. Siempre lo comparo con Ryan Giggs. Son jugadores que, además de habilidosos, son inteligentes. Se asocian bien con el centro del campo, por momentos te buscan por dentro en vez de quedarse en la banda, si lo marcas muy encima dejas mucho hueco en el lateral y se puede desplazar un interior o un punta en el hueco que está dejando. Tienes que ser muy inteligente y estar concentrado al 100% porque, aunque creas que lo tienes dominado, son futbolistas elegidos. Hazard, Lacazette, Bergkamp, Henry son futbolistas que ven la jugada fracciones de segundo antes que tú. Tienes que estar muy concentrado y que no tengan su día porque cuando un crack de estos tiene su día es difícil pararlo porque tienen algo distinto que es innato en ellos y cuando están inspirados les sale. Tienes que estar concentrado los 90 ó 120 minutos del partido”.

Imagino que cree que tiene nivel para el .

“Por supuesto, tiene un nivelazo. No es que lo diga yo es que lo viene demostrando año tras año durante mucho tiempo. Esa es la diferencia entre los futbolistas, es decir, hay jugadores buenos que te hacen un año bueno y al segundo bajan. Esos jugadores no son constantes, el futbolista grande, importante para liderar un Real Madrid o un Barcelona se ve cuando su rendimiento es uno, dos, tres, cuatro años consecutivos. Como lo venía haciendo Ronaldo o Messi desde que debutó y Hazard lo lleva haciendo muchos años en el Chelsea y en la Selección. Hizo un Mundial espectacular. Es un jugador que tiene las condiciones mentales y técnicas para liderar y ser un jugador grande en un equipo como el Real Madrid”.

Entre esos jugadores más inconstantes está Ozil.

“Es el axioma de este futbolista. Como jugador es espectacular pero precisamente es lo que te comentaba antes. Es un grandísimo futbolista pero le falla la capacidad de liderazgo y la capacidad de rendir año tras año en el Arsenal. Calidad le sobra aunque a veces no rindan cómo esperan”.

¿Cómo ha visto la transición de Wenger a Emery?

“Creo que ha sido buena. Lo dije en Arsenal TV en junio. Comenté que, si el Arsenal era capaz de ganar la UEFA y meterse en Liga de Campeones, el año es espectacular, brutal para Emery. Teniendo en cuenta que es su primera temporada en la Liga inglesa. Es una Liga que no tiene nada que ver ni con ni con la ni con cualquier otra Liga. Es una Liga súper competitiva, que los partidos son a tumba abierta. El primer año ganar una UEFA y meterte en Champions es de sobresaliente. Hay que tener en cuenta que se pasa de un entrenador con una mentalidad distinta que estuvo durante 22 años y dejó un legado importantísimo. Ser capaz de inculcar a los nuevos jugadores del club, meterlos en una final, ganarla y meterlo en Champions sería una temporada brutal. Ojalá se cumplan mis predicciones”.

¿Ha cambiado mucho el equipo en lo táctico o ha sido más mental por ver una cara nueva?

“Para mí el fútbol se basa en cuatro conceptos: posesión, transición, defensa y ataque. Eso marca el fútbol y cada entrenador maximiza la posesión o la transición. La diferencia que hay entre Emery y Wenger es que el Arsenal de Wenger en los últimos años intentaba madurar mucho más la jugada. Si no encontraba el hueco por un lado, circulaba el balón hacia el otro lado intentando encontrar huecos en los últimos metros. El Arsenal de Emery es de transiciones rápidas, ejerce una presión en un sitio del campo y rápidamente buscan el ataque y no necesitan tanto tiempo de maduración de la jugada. Ese concepto lo ha traído Unai Emery, los jugadores han creído porque los resultados están saliendo y es un Arsenal que maximiza más las transiciones rápidas cuándo roba el balón en cualquier parte del campo”.

¿Cómo ve a para la Copa de África?

“A Camerún lo veo con la presión que exigen los cameruneses en esta competición. A Camerún no le sirve con llegar a semifinales o a cuartos y hacer un buen campeonato. Camerún tiene la obligación y la presión de querer ganarlo. Ya lo hizo en la edición anterior, creo que es uno de los favoritos para ello. El jugador de Camerún sabe de esta presión, lo que yo pueda contar aquí es poco si no se ve cómo se vive el fútbol en el continente africano. Es uno de los favoritos por lo que comentaba. Veo también a por el factor Salah y, sobre todo, a . Es uno de los grandes equipos de esta edición viendo lo que hicieron en el Mundial. Es un equipo joven hecho para competir en el Mundial de dentro de cuatro años. Llevan dos años seguidos con el mismo equipo y cuando empiezan a verse las cosas es partir del segundo. Tienen jugadores muy buenos y han pasado los años que hacen que se consoliden las ideas de los entrenadores. Creo que es un claro favorito para ganar la Copa de África”.

¿Cómo vivirá una final tan especial?

“No viajo a Bakú y estaré en Gol TV. Lo viviré en el plató”.