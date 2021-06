El Real Madrid blinda al Castilla de Raúl

El club busca retener a todos los pilares con los que el técnico completó un año muy prometedor: Miguel Gutiérrez, Arribas, Antonio Blanco, Marvin…

Va a ser un verano largo en los despachos del Real Madrid, también en lo relativo al Castilla. El objetivo es mantener el grueso de la plantilla con la que Raúl, pese a las muchas e importantes bajas, logró el objetivo de estar en la Primera RFEF e incluso se acercó al ascenso a Segunda. Es una de las formas de reforzar al entrenador, candidato al banquillo del Bernabéu a corto y medio plazo.

A través de reuniones o de contactos más informales, el club ha ido haciendo llegar a sus jóvenes que sus salidas en estos meses no serán sencillas. Hay mucha confianza en esta generación que levantó, con Raúl al frente, la primera Youth League de la historia de la entidad y, por el contrario, no hay dinero en este mercado de la era del coronavirus.

El Real Madrid no quiere malvender a sus perlas y entiende que será raro que alguien ponga el dinero necesario sobre la mesa. No espera, por ejemplo, propuestas de más de diez millones por sus castillistas, por los que querría guardarse una opción de recompra. También recela de las cesiones, una fórmula que no siempre ha funcionado.

Un ejemplo positivo es el de De Frutos y uno de cuánto conviene afinar con los destinos, el de Miguel Baeza. En 2020 se vendió a cada uno por 2,5 millones a Levante y Celta, respectivamente, conservando el 50% de sus derechos para controlar su evolución en la élite. Sin embargo, mientras con el segoviano hasta se ha planteado un regreso, el andaluz ha participado en 24 encuentros (sólo cinco como titular) con un promedio de 25,87 minutos en ellos.

Interés de España y Europa

A los chavales se les ha explicado que, para evitar precipitarse, su prioridad debería ser continuar con su progresión en casa, en algunos casos alternando el Castilla y el día a día con Ancelotti. El problema, con cambios de agentes de por medio, es que les llegan cantos de sirena que cuesta no escuchar.

Por Miguel Gutiérrez han preguntado al Real Madrid y a sus representantes diferentes equipos de Primera. Es la pieza más codiciada de Valdebebas y, por lo demostrado en el tramo final de la 2020-21 con Zidane, una realidad a la que va a ser difícil convencer de que siga si no es con ficha con los mayores.

En Antonio Blanco se han fijado, entre otros, el Getafe de Míchel. El Torino ha tanteado a Marvin. Por Arribas se han movido el Levante o el Alavés. La Real Sociedad permanece atenta a varios de los cracks. Y así con muchos de los chicos, que dudan pero en líneas generales respetarán lo que les marquen en La Fábrica, donde se prepara un blindaje al proyecto de Raúl.