El PSV sorprende y renueva rápido el contrato de un jugador muy codiciado

Según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el PSV quiere ampliar el contrato del tercer portero, Niek Schiks.

Esta temporada ha jugado dos partidos con el campeón holandés, sustituyendo a los lesionados Nick Olij y Matej Kovar. La mayoría de sus minutos los ha sumado en la Keuken Kampioen Divisie con el Jong PSV.

Convenció a Peter Bosz en la victoria 1-2 en casa del FC Groningen. Su actual vínculo vence en 2027, pero se modificará pronto.

Pese a la ampliación, todo indica que Schiks no jugará con el PSV la próxima temporada, pues el club planea cederlo a otro equipo neerlandés este verano.

El experto en fichajes Mounir Boualin ya informó el mes pasado del interés del RKC Waalwijk en incorporarlo a préstamo, y se espera que otros clubes se sumen en los próximos meses.