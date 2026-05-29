El PSV quiere eliminar la cláusula de rescisión inferior a 18 millones de euros

El PSV quiere revalorizar el contrato vigente de Mauro Júnior, según informa este viernes el Eindhovens Dagblad. El campeón de Eindhoven busca evitar la cláusula de rescisión del lateral izquierdo y centrocampista.

Según Voetbal International, su cláusula actual es de 18 millones de euros, aunque el especialista Rik Elfrink asegura que es mucho menor.

El FC Porto de Francesco Farioli sigue con interés la situación, aunque aún no hay oferta formal ni el PSV ha recibido propuesta alguna por el defensa brasileño.

Su contrato actual vence en 2029, pero la directiva busca renovarlo para elevar la cláusula y retenerlo.

El ED aconseja al PSV que le haga una oferta generosa al lateral izquierdo para, entre otras cosas, superar al FC Porto. Según se dice, el club portugués de primera división está dispuesto a ofrecer quince millones de euros y un sueldo considerable, por lo que hay muchas posibilidades de que el PSV acabe despidiendo al brasileño.

Mauro Júnior (27) ha disputado 200 partidos con el PSV, ha marcado nueve goles y ha dado 31 asistencias; la temporada pasada fue clave en el tercer título liguero consecutivo.

El Sevilla ya se había interesado antes por el lateral zurdo. En abril de 2025 renovó su contrato con el PSV por varias temporadas.