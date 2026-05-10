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ROTTERDAM, 22-03-2026, Stadium de Kuip ,season 2025 2026 , Dutch Eredivisie Football . Match between Feyenoord and Ajax , Picture shows overview during the match Feyenoord - Ajax x202568259x Copyright:Imago
Jeroen van Poppel

Traducido por

«El principal objetivo del Feyenoord, visto en las gradas de De Kuip»

Feyenoord vs AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
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Este domingo por la tarde, el Feyenoord recibe al AZ en un partido clave para asegurar su plaza directa en la Liga de Campeones. En De Kuip se vio a Oliver Ruhnert, candidato a cargo técnico en la directiva del club de Róterdam.

Una victoria le daría el pase directo a la Liga de Campeones y decenas de millones de euros en ingresos.

En la grada se encuentra este domingo Oliver Ruhnert, exdirector técnico del Unión Berlín, quien, junto a Dévy Rigaux, es el principal candidato a dirigir el área técnica del club.

El club ya ha conversado con varios candidatos para ocupar el cargo de director técnico, y tanto Ruhnert como Rigaux cuentan con una propuesta concreta sobre la mesa.

Ruhnert se forjó un nombre en Union Berlin, donde fue jefe de ojeadores y director de fútbol profesional; bajo su mando el club se consolidó en la Bundesliga y alcanzó la Champions.

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Rigaux, actual director deportivo del Club Brugge, ya mantuvo conversaciones con el club de Róterdam sobre un posible fichaje.

Además, según ESPN, Feyenoord negocia con Giovanni van Bronckhorst para que sea director técnico; el exentrenador trabajaría a las órdenes del futuro director.

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