El presidente del Atlético de Madrid sobre la marcha de Álvarez: ¡Me consideraban un dios!

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, atendió a los medios horas antes del partido contra el Barcelona en el «Camp Nou», correspondiente a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Habló sobre la salida de Antoine Griezmann a la liga estadounidense, la posible marcha de Julián Álvarez y la polémica arbitral.

El argentino es uno de los objetivos del Barça para reforzar su ataque la próxima temporada.

Leer también: Simeone, indeciso en dos posiciones antes del partido contra el Barcelona

Sobre el futuro del argentino, Cerezo respondió: «¿Puedes garantizar que te quedarás hasta final de año? Si un jugador tiene contrato por varios años, dime qué puede pasar».

Y añadió, según recoge el diario «AS»: «Me consideran una especie de dios, y no se irá hasta que yo se lo ordene. Sois vosotros los que no cerráis ninguna puerta. Dejadme aclararlo en tres palabras: tiene contrato con el Atlético de Madrid».

Sobre la despedida de Griezmann, que fichará por el Orlando City, añadió: «Lo haré cuando se vaya definitivamente; aún le quedan unos meses con nosotros».

Sobre la polémica arbitral tras el partido contra el Barcelona, añadió: «Ya conocéis mi opinión sobre el VAR; si queréis la repito. Es aceptable que digan que el VAR erró, pero ¿quién nos compensa por ese error?»..

Sobre el partido de hoy, Cerezo dijo: «Tengo buenas sensaciones, pero, como sabéis, los partidos son así. Podemos ganar, perder o empatar, y tendremos que esperar hasta las once para ver qué pasa».

El presidente del Atlético de Madrid concluyó su intervención asegurando que todo lo que hace su entrenador, Diego Simeone, es perfecto y que los rojiblancos desean ganar la Liga de Campeones más que ningún otro equipo.