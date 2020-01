El poder de fuego del City en los primeros tiempos

No es una novedad que, cuando se encuentra en su mejor versión, es capaz de causar desastres en la defensa rival y sacudir las redes en múltiples oportunidades al punto de la humillación.

Lo interesante en este contexto son los momentos en que el bicampeón vigente de la Premier League ejecuta a sus adversarios. Puntualmente en el apartado de los primeros tiempos y en condición de visitante, el conjunto citizen tiene una marca notable, que cuatriplica a su inmediato perseguidor.

Desde la llegada de Pep Guardiola, el City convirtió 3 ó más tantos en 16 ocasiones al cabo del descanso fuera de casa. Y en este rubro puntual, lo escolta con 4. Este dato tiene que ver con la reciente victoria en el derbi, por 3-1 en Old Trafford sobre , en el marco de la semifinal de ida de la EFL Cup.

3+ - The most 3+ goal half-time leads in all competitions away from home since Pep Guardiola took over Manchester City in 2016-17 (English sides):



Man City 13

Tottenham 4

3

3

Leicester 3

Man Utd 3

Swindon 3



Silly. pic.twitter.com/HMJh2GcQM1