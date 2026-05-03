El domingo por la tarde, el PEC Zwolle se aseguró la permanencia en la VriendenLoterij Eredivisie al vencer 1-0 al Heracles Almelo en el MAC³PARK Stadion.

A los cinco minutos, el PEC creyó adelantarse por medio de Thijs Oosting, pero se anuló por fuera de juego. Poco después, el balón acabó tras las espaldas de Timo Jansik, que sustituía a Remko Pasveer.

Un disparo lejano de Anselmo García MacNulty, que cumplía su partido 100 con el PEC, se desvió fortuitamente y dejó a Jansik sin reacción. Así, sin necesidad de brillar, el PEC se puso por delante: 1-0.

El resto del primer tiempo fue mediocre. Los visitantes crearon poco y fallaron en la definición. Además, el equipo de Ernest Faber tuvo suerte: Djevencio van der Kust, ya amonestado, cometió dos faltas que el árbitro Rob Dieperink no sancionó. El lateral izquierdo fue reemplazado al descanso.

A pesar de la ventaja, el PEC no mostró gran claridad y, más allá de una ocasión de Odysseus Velanas, no generó peligro. Pese a todo, se fue al descanso por delante en el marcador.

Tras el descanso, el PEC mejoró y, a los cinco minutos, Koen Kostons disparó ligeramente fuera tras una buena acción local. El equipo aumentó la presión y, cerca de la hora de juego, Sem Scheperman sentenció.

El centrocampista vio dos amarillas en minutos y dejó el campo por una falta sobre Olivier Aertssen. Con una hora jugada y el rival con diez, el PEC parecía tener controlada la ventaja.

Aun así, el visitante creó la primera ocasión clara y el PEC no pudo imponerse. Tras una buena jugada de Bryan Limbombe, el disparo de Tristan van Gilst rozó el poste. El PEC estaba avisado. A un cuarto de hora del final, los locales volvieron a sufrir: Mimeirhel Benita recibió en el área y, pese a estar solo, mandó el balón fuera.

A diez minutos del final, Kaj de Rooij marcó, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

En el 84, Kostons remató con calma un pase picado de De Rooij desde un ángulo difícil, pero el VAR volvió a anularlo. Zico Buurmeester también falló una ocasión clara.

Con este triunfo, el PEC Zwolle garantiza su permanencia. Mantiene seis puntos sobre el descenso a falta de dos jornadas, y como Telstar y Volendam se enfrentan en la última fecha, ninguno podrá alcanzar los 37 puntos.