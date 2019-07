Neymar se incorpora al PSG con una charla pendiente con Leonardo

Trató de explicar la frase en la que decía que su momento favorito fue la remontada contra el PSG. Hay una conversación pendiente con Leonardo

Neymar quiere salir del , pero la estrategia de salida no puede ser únicamente incrementar la presión indefinidamente. El jugador calentó el ambiente todavía más este fin de semana. Al ser preguntado en el programa 'Oh my goal' por su momento más feliz en el fútbol él destacó la remontada del contra el PSG, su actual equipo. En aquel momento jugaba en el equipo catalán y el 6-1 se recuerda, con razón, como uno de los momentos más bajos de su equipo actual.

Ese era su recuerdo, pero ahora su padre -y representante- quiere ponerlo en contexto y asegura que, aunque todo el universo lo entendió así, no es una provocación. "En ningún momento faltó al respeto al PSG o a los jugadores que disputaron ese partido en 2017, algunos de los cuales son sus compañeros en el club francés. Desde el final de ese juego hasta el día de hoy, siempre recuerda este partido como uno de los más importantes de su carrera", comentó el padre en Instagram.

"Atribuir esta manifestación ESPONTÁNEA y HONESTA a una provocación a su club actual es una actitud maliciosa, que no tiene otra intención más que querer encontrar controversia donde no existe", se explayó Neymar sr. Es decir, la culpa es de la mirada sucia del los que interpretaron aquello como una afrenta a su actual club. Es cierto, eso sí, que aquel partido es en uno de los que Neymar ha mostrado con más claridad el jugador que puede llegar a ser, y a eso se aferra su padre: "No son pocos los periodistas y aficionados de todo el mundo que consideran ese partido como el que más marcó al jugador defendiendo un club. Entonces, ¿por qué la polémica esta vez?"

Neymar est au Camp des loges pour la reprise de l’entraînement avec le PSG ! #Neymar #PSG @lequipe pic.twitter.com/B38IThK32Q — Anne-Sophie Bernadi (@AnneSoBernadi) July 15, 2019

Es posible que esa interpretación, en su opinión maliciosa, no se hubiese dado si no fuese porque en este momento Neymar trata de salir de su club y no escatima esfuerzos para dejarlo claro. Se supone que este lunes aparecerá de nuevo en París, una semana más tarde de lo que debería. Tiene una conversación pendiente con los dirigentes, que le han abierto la puerta para salir, pero no quieren regalarlo. La operación no será sencilla hay muchos matices. La conversación con Leonardo, nuevo director deportivo, debería ser clave.