Según África Fútbol, el marroquí Omar Lwiza, del Watford, rechaza fichar por la Liga Roshen saudí este verano.

Según Africa Foot, se trata de Imran Louza, centrocampista del Watford, quien rechaza de momento la Liga Roshen.

Everton y Fulham siguen interesados, y Watford pide 17 millones de euros, cantidad no negociable.

El Ittihad de Yeda y el Al-Qadsia están dispuestos a pagar los 17 millones que exige el Watford.

Sin embargo, el centrocampista de 24 años no se muestra interesado en jugar en las ligas del Golfo.

El marroquí prioriza seguir en Europa, preferiblemente en Inglaterra.

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