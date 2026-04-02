El Manchester United ya tiene prácticamente asegurado su primer fichaje del verano, según informa el Manchester Evening News. Al mismo tiempo, el gigante inglés está trabajando en más refuerzos para la nueva temporada.

Desde que Michael Carrick tomó las riendas en 2026, el United está claramente en alza. El equipo ganó siete de los diez partidos y solo perdió uno, con impresionantes victorias sobre el Manchester City, el Arsenal y el Tottenham Hotspur. Por ello, cada vez son más fuertes las voces que piden que el ex capitán sea nombrado entrenador de forma definitiva.

Aunque aún no se ha anunciado una prolongación del contrato de Carrick, el United ya está trabajando a pleno rendimiento en la plantilla para la próxima temporada. El club ha llegado a un acuerdo de principio con Cristian Orozco, un centrocampista defensivo colombiano de diecisiete años.

El Manchester United ha llegado a un acuerdo con su actual club, el Fortaleza CEIF, por un traspaso de aproximadamente 750 000 libras, lo que equivale a 860 000 euros. El acuerdo solo podrá cerrarse definitivamente cuando Orozco cumpla dieciocho años y pueda dar el salto a Inglaterra.

Con ello, Orozco parece ser solo el comienzo de un ajetreado verano de fichajes. El Manchester United también quiere reforzarse con jugadores para el primer equipo. En la lista de deseos figuran, entre otros, un joven lateral izquierdo, un extremo izquierdo y al menos dos centrocampistas.

Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Elliot Anderson. El centrocampista de 23 años del Nottingham Forest está causando sensación y ya se ha ganado un puesto en la selección inglesa. Anderson disputó el martes el partido amistoso completo contra Japón (derrota por 0-1).

Tanto el Manchester United como su rival local, el Manchester City, siguen de cerca su evolución. Sin embargo, el Forest ha puesto un elevado precio, de unos 80 millones de libras (92 millones de euros), por Anderson. El propio jugador se mantiene al margen por el momento. «Este verano tenemos el Mundial, así que toda mi atención está puesta ahí», afirma Anderson.