El laberinto de Pogba para fichar por el Real Madrid

A una semana para el cierre del mercado en Inglaterra, Zidane parece necesitarlo más que nunca, pero el Manchester United sigue cerrándole las puertas

El madridismo está nervioso. El 7-3 encajado en el derbi, las malas sensaciones globales en la gira por Estados Unidos, y la ausencia de fichajes en el último mes y medio han terminado por despertar los mismos viejos fantasmas que planeaban por el Santiago Bernabéu al final de la pasada temporada. Y por si fuera poco, no hay ningún movimiento a la vista por el único jugador que Zidane ha anunciado públicamente en su agenda: Paul Pogba. El mediocentro del parece ahora más necesario que nunca y, sin embargo, a falta de apenas una semana para que se cierre el mercado de fichajes en , su traspaso sigue enredado en un laberinto.

La principal cuestión es que el Manchester United sigue manteniendo que no venderá a Paul Pogba bajo ningún concepto. O mejor dicho, si no es por una millonada más cercana a los 200 millones de euros que a los 150. Le quiere en plantilla, y no necesita vender por problemas financieros. No se ha movido de esa casilla aún. Y aunque han empezado a sonar nombres que podrían reforzar la plantilla de Solskjaer, en Manchester hay todavía cierto escepticismo alrededor del francés cuando el cronómetro empieza a descontar las horas para que se inicie la Premier League.

Cinco nombres están encima de la mesa y, según pudo comprobar Goal, unas fichas dependen de otras, y no todas parece que se vayan a mover con tanto dinero de por medio y tan poco tiempo de margen. Se trata de Harry Maguire, Bruno Fernandes, Sergej Milinkovic-Savic, Romelu Lukaku y el propio Paul Pogba.

Por partes. Harry Maguire estaría en la ‘pole position’, y es que ya estaba en la lista de deseos de los ‘red devils’, pero es que una nueva lesión de Eric Bailly esta pretemporada casi ‘obliga’ al fichaje del central del Leicester. Su traspaso se podría ir hasta los 80-90 millones de euros. El centrocampista Bruno Fernandes podría incorporarse próximamente después de haberse ‘despedido’ entre lágrimas en su último partido con el Sporting de Lisboa. Su traspaso podría rondar los 70 millones de euros y vendría a ocupar una parcela en el campo similar a la de Pogba… pero también de Ander Herrera, que se marchó al .

Dos traspasos ante los que hay mucho optimismo en Old Trafford, y que podrían ser financiados en parte con la salida de Romelu Lukaku. El belga es pretendido en por varios clubes, especialmente el , y podría dejar 80 millones de euros en las arcas de los ‘red devils’. El delantero, con algunas molestias físicas, no ha entrado siquiera en la convocatoria para medirse este martes al Kristiansund en Oslo.

Así las cosas, en Manchester esperan al menos tres de estos cinco movimientos, que se dan prácticamente por encarrilados. Y el quid para la salida de Paul Pogba parece que podría estar entonces en Milinkovic-Savic. También centrocampista y con mayor cartel que Bruno Fernandes como para paliar la marcha del campeón del mundo con . Seguramente, el fichaje más complejo a día de hoy, y es que la pretende unos 90 millones de euros, y Lolito es un duro negociador. En rueda de prensa, el técnico Simone Inzaghi reconocía que la Lazio escucharía ofertas por el serbio, pero emplazó también al club a meditarlas seriamente porque él lo quería en su plantilla. A día de hoy, y a pesar de algunos rumores en los medios, las posturas entre ambos clubes parecen estar lejos de un entendimiento debido a estas exigencias económicas.

Es más, en Manchester se entiende que el United sólo abordaría el fichaje de Milinkovic-Savic en el caso de que el fichase a Pogba. Y no al revés. Esto es, que tendría que ser el club blanco y el jugador francés los primeros que dieran un paso adelante para acelerar la salida rumbo al Santiago Bernabéu. Y es que, con las llegadas de Maguire y Bruno Fernandes, lo lógico sería primero recaudar el dinero por Pogba para luego poder abordar al serbio de la Lazio. Así al menos se imaginan en Manchester a día de hoy cómo podría ser el final del presente mercado.

En ese sentido, el Real Madrid se encuentra por tanto en una encrucijada. Y es que, como decíamos, después del 7-3 se encuentra ahora en una posición de desventaja en la negociación con el Manchester United. Por las urgencias de los resultados, por la debilidad que ha mostrado su centro del campo y lo apremiante del cierre del mercado. Y mientras tanto, Pogba sí está entre los convocados para jugar en Oslo este martes y, desde hace ya algún tiempo, no ha vuelto a reivindicar sus deseos de buscar nuevas aventuras, como expresó desde en junio. Ni el jugador ni su representante Mino Raiola hablan públicamente desde hace tiempo. Sólo el hermano de Pogba, Mathias, de camino a su presentación por el CD.Manchego. Así están las cosas a día de hoy entre el Real Madrid, Pogba y el Manchester United. En un laberinto.