El internacional alemán, con 130 partidos a sus espaldas, pone fin a su carrera y compra un club profesional

Lukas Podolski (40) anuncia su retiro del fútbol y se mantendrá como propietario del Górnik Zabrze, equipo en el que jugó las últimas temporadas.

Criado en la cantera del FC Köln, también jugó en Bayern Múnich, Arsenal, Inter y Galatasaray, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la FA Cup.

Desde 2021 jugaba en el Górnik Zabrze, donde el sábado disputará su último partido. Si vence al Radomiak Radom, el equipo terminará segundo en la Ekstraklasa y accederá a la fase previa de la Liga de Campeones.

Con la selección alemana disputó 130 partidos y marcó 49 goles, tercera mejor marca histórica.

En 2014 fue campeón del mundo con Alemania y en marzo de 2017 jugó su último partido internacional.

Ya poseía parte de las acciones y ahora asume el control total.

Fuera del fútbol, posee una cadena de kebabs con más de cien locales en Europa, una marca de ropa y organiza eventos musicales y torneos de fútbol sala en Alemania.