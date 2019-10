El Inter piensa en Olivier Giroud como reemplazo del lesionado Alexis Sánchez

La prensa italiana detalla que el atacante galo estaría considerando dejar el Chelsea debido a la falta de minutos en la actual temporada.

La lesión que sufrió Alexis Sánchez alarmó al . En las últimas horas, el conjunto lombardo dio a conocer el parte médico oficial del atacante chileno y los estudios no arrojaron buenas noticias: el Niño Maravilla sufrió una “dislocación del tendón peroneo largo del tobillo izquierdo” y este miércoles “el jugador realizará una nueva consulta en con el doctor Ramón Cugat, para decidir si intervenir quirúrgicamente”, detalla el comunicado.

Y, en ese sentido, y considerando que el ex podría ser baja de entre tres a cuatro meses, la prensa italiana ya apunta a su reemplazo. Uno de los nombres que suena con fuerza en el Nerazzurri es el del delantero francés Olivier Giroud, quien estaría considerando dejar al debido a la falta de minutos en la actual temporada.

El karma físico de Alexis Sánchez

Y es que con la llegada de Frank Lampard al banquillo blue, el galo ha visto como Tammy Abraham le gana la titularidad de a poco. De hecho, en el presente curso suma solo cinco compromisos. Además, Michi Batshuayi también parece estar por delante del ex .

Por ello, como apunta 'fcinternews.it', el jugador de 33 años podría abandonar la entidad londinense en el próximo mercado invernal. Eso sí, el citado medio detalla que el campeón del mundo con la Selección Francesa es tentado por la : New York City Fc y lo tendrían en carpeta.

Sin embargo, el futbolista "siente que todavía puede marcar la diferencia en Europa", por lo que vería con buenos ojos su arribo a la , más aún considerando su cercanía con Antonio Conte. El Milan también estaría interesado en hacerse con sus servicios.

"Cuando no estoy de acuerdo con el entrenador no critico, pero no puede aceptar ser suplente porque sé lo que valgo en el campo. No fue fácil dejar al Arsenal, pero quería continuar mi evolución y he ganado la Copa y la , pero después de allí ha empezado un año complicado", declaró Giroud hace unos días en entrevista para la revista Le Pelerin. El futbolista llegó al Chelsea en el año 2017 y su contrato expira en junio.