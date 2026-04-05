El Inter humilla a un AS Roma lamentable a pesar de la bonita asistencia de Devyne Rensch

El Inter se impuso con gran autoridad al AS Roma el domingo. El líder se mostró muy eficaz y sometió a los visitantes a un auténtico calvario: 5-2. El Inter cuenta ahora con nueve puntos de ventaja sobre su perseguidor, el AC Milan, que visita el lunes al Nápoles. La Roma sigue sexta en la Serie A y teme quedarse otra temporada sin Champions League.

El Inter, con Denzel Dumfries en el once inicial, tuvo un comienzo fantástico ante su afición. Marcus Thuram tuvo tiempo y espacio para buscar al jugador desmarcado en el área y, como era de esperar, optó por Lautaro Martínez, quien marcó de cabeza al minuto de juego: 1-0.

El Inter parecía enfurecido y, por medio de Hakan Çalhanoglu y Federico Dimarco, podría haber llegado muy pronto al 2-0, pero esta vez el portero Mile Svilar logró atajar para una Roma que había empezado muy floja.

El Inter bajó entonces un poco el ritmo, lo que dio a la Roma la oportunidad de pensar en atacar. Donyell Malen, que al igual que Devyne Rensch fue titular, estuvo a punto de marcar con un remate de cabeza medido, al que Yann Sommer apenas pudo tocar con la yema de los dedos.

Malen lo intentó poco después desde lejos, pero su disparo se fue un metro fuera. A cinco minutos del descanso, la Roma por fin golpeó y Rensch tuvo un papel protagonista. El improvisado lateral izquierdo le pasó el balón con gran delicadeza a Mancini, que remató de cabeza: 1-1.

Sin embargo, en el tiempo de descuento de la primera parte, la Roma recibió un duro golpe. Çalhanoglu se preparó desde unos treinta metros y vio cómo su característico y potente disparo desde lejos se colaba por detrás de Svilar: 2-1.

Ese gol marcó el inicio de una segunda parte muy productiva para el Inter. Thuram se deshizo con bastante facilidad de Rensch, que sí que fue retenido ligeramente, para luego pasar el balón en profundidad a Lautaro. El Toro remató con precisión con el interior del pie.

Apenas tres minutos después, el 4-1 apareció en el marcador. Çalhanoglu volvió a demostrar su clase con un saque de esquina perfectamente ejecutado. Thuram recibió el balón y remató de cabeza sin oposición al segundo palo.

La Roma no tuvo respuesta ante el juego del Inter, que en el minuto 63 marcó su quinto gol de la noche. Evan Ndicka despejó mal, lo que permitió a Nicolò Barella hacerse con el balón. Tras su pase fallido, tuvo la suerte de que el balón le llegara a los pies y lo envió a la escuadra: 5-1.

La Roma reaccionó poco después cuando un pase de Malen, tras rebotar en el talón de un defensa del Inter, llegó a los pies de Lorenzo Pellegrini y el italiano remató con fuerza. En los minutos restantes, Denzel Dumfries y Pio Esposito, entre otros, fallaron ocasiones para ampliar la ventaja: 5-2.