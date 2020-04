¿Alexis Sánchez está en los planes de David Beckham en la MLS?

El chileno está pronto a finalizar su préstamo con el Inter de Milán y el Manchester United le buscaría un nuevo destino en la liga estadounidense.

Todo parece indicar que Alexis Sánchez no volverá a cuando finalice su préstamo con el , el que expira el 30 de junio. Esto, debido a que Ole Gunnar Solskjaer no cuenta con el Niño Maravilla para la temporada 2020-2021 de la Premier League, debido a su escaso aporte desde su arribo a Old Trafford (solo disputó 45 encuentros y marcó cinco conquistas).

En ese sentido, son varios los clubes que asoman como posibles destinos para el nacido en Tocopilla. Tales son los casos del United, club que hasta diciembre pasado era dirigidio por el técnico nacional Manuel Pellegrini, el Atlético Madrid e incluso la Liga de . Sin embargo, esta jornada la prensa italiana situó al ex como uno de los grandes refuerzos que llegará a la en la próxima temporada.

"A menos que los giros y vueltas de Alexis Sánchez no digan otra cosa, regresará al Manchester United, tal vez pasando por la MLS", sostuvo la Gazzetta dello Sport, sin dar a conocer el club donde recalaría el máximo anotador histórico de La Roja. Incluso, la publicación recordó una frase del formado en respecto al torneo estadounidense: "Es una liga que está creciendo y es muy buena".

Este rumor tomó fuerza luego que el atacante nacional adquiriera durante los últimos días un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami, ciudad donde precisamente se encuentra la nueva franquicia de David Beckham (Inter Miami). La propiedad, por la que habría pagado poco más de 2,45 millones de dólares, está ubicada en el complejo residencial Ritz-Carlyon Sunny Isles Beach.

Cabe recordar que el chileno regresó la semana pasada a , lugar donde tendrá que cumplir con el confinamiento obligatorio antes de regresar a las prácticas del conjunto lombardo. El tocopillano fue el último futbolista de la tienda Nerazzurri en regresar al país después de que en los últimos días lo hicieran el uruguayo Diego Godín, el esloveno Samir Handanovic, el inglés Ashley Young, el danés Christian Eriksen, el croata Marcelo Brozović y el nigeriano Victor Moses.