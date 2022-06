El futuro de Matías Dituro en Universidad Católica: contrato, ofertas, se queda o se va

El meta anunció su retorno a las prácticas en la precordillera e ilusionó a todo el mundo cruzado.

Desde que el Celta de Vigo optó por no hacer uso de la opción de compra de 1.8 millones de euros que mantenía por su arquero titular en los 38 partidos de la temporada 2021/2022 de LaLiga, Matías Dituro, en Universidad Católica comenzaron a asumir la realidad: recuperar al mejor portero de sus tiempos modernos era una posibilidad cada vez más concreta.

El 5 veces campeón con la Franja (tricampeón nacional y bi-ganador de la Supercopa chilena) mantiene un vínculo contractual con Cruzados hasta el último día del 2024, cuando tendrá 37 años.

Vélez quiere llevarse a Dituro pero de momento solo ha ofrecido un préstamo con opción de compra. En la UC quieren más: a España se fue por un cargo de medio millón de euros y finalmente no se ejerció ningún negocio complementario al pago inicial, por lo que en el tetracampeón no quieren arriesgarse a llevar a cabo otro movimiento que no satisfaga sus necesidades.

De momento, el lunes 20 Dituro se presenta en las canchas de entrenamiento del San Carlos de Apoquindo "como acordamos", según sentenció en sus redes en plenas vacaciones: "Después de un año y medio sin parar, y conversando con los directivos y cuerpo técnico de Universidad Católica, me dieron días de descanso, los cuales estoy disfrutando junto con mi familia y mis seres queridos".

Holan lo tiene absolutamente considerado aunque necesita liberar un cupo de extranjero para sumarlo de vuelta a la plantilla.